O româncă de 24 de ani şi-a găsit sfârşitul brutal în Marea Britanie, după ce a fost ademenită şi ucisă de un student la criminalistică. Călăul era obsedat de serialul Dexter, în care personajul principal e un expert criminalist, dar acţionează ca un ucigaş în serie.

Poliţist: De unde ai avut bandă adezivă?

Tânăr: Era în maşina mea.

Poliţist: Şi unde este maşina ta?

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Tânăr: Nu îmi amintesc.

Poliţist: Ce se întâmplă? Ai fost atacat? O să fiu sincer cu tine: povestea ta nu se leagă!

Acesta a fost momentul în care poliţiştii au intrat la bănuieli în privinţa lui Benjamin Day, pe 21 decembrie anul trecut. Tânărul, care avea 19 ani la acel moment, sunase la 112 să raporteze că a fost muşcat de o vulpe sau de un câine sălbatic. În câteva minute, un medic a sosit să îi acorde primul ajutor.

Realitatea era însă macabră. La 21:30 în cursul acelei seri, studentul la criminalistică i-a trimis un mesaj Mariei Săceanu, o româncă de 24 de ani care locuia în apropiere. Tânăra a sosit după 50 de minute la apartamentul închiriat prin Airbnb. Timp de patru ore, Day pregătise camera pentru o crimă sângeroasă - pereţii şi podeau erau acoperite cu folie de plastic, cumpărată de patru săptămâni. În locuinţă avea şi produse chimice de curăţare, mănuşi din latex şi mai multe cuţite. Un decor inspirat de serialul lui favorit.

"Devenise fascinat de serialul Dexter, iar acțiunile sale au fost cele ale unui imitator, reproducând lucrurile pe care le văzuse în acea producție", a declarat procuroarea Rachel Brand.

Cine este românca ucisă în UK

Românca a fost ucisă cu 78 de lovituri de cuţit, iar ucigaşul a încercat să o dezmembreze, la fel ca în serial. S-a tăiat însă la mână şi a decis să plece din apartament. Cadavrul a fost descoperit de o persoană care închiriase un alt apartament. Criminalul a fost arestat chiar pe patul de spital.

În martie, numele româncei a fost citit în Parlamentul Britanic - e una dintre cele 110 femei care au sfârşit în crime violente.

Criminalul şi-ar putea petrece restul vieţii în inchisoare după ce, în a doua zi a procesului, şi-a recunoscut fapta. Iniţial, ar fi vrut să spună că a acţionat în legitimă apărare şi că pregătise încăperea pentru un videoclip pe TikTok.

Serialul cult, care a fost filmat timp de şapte ani, are milioane de fani în toată lumea. În ultimii ani, cel puţin cinci criminali au fost arestaţi în Statele Unite şi Canada după ce au ucis, inspiraţi fiind de faptele celebrului personaj.