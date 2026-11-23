Deși folosim mașina de spălat aproape zilnic, puțini acordăm atenție simbolurilor de pe sertarul pentru detergent. Literele I și II, alături de simbolul unei flori, au însă un rol bine stabilit și indică momentul în care fiecare produs este folosit în timpul spălării, scrie publicaţia Naftemporiki .

Ce înseamnă simbolurile de pe maşina de spălat. Greşeala pe care o fac mulţi atunci când o folosesc - Sursa: Profimedia

Compartimentul I - destinat prespălării

Compartimentul marcat cu cifra I este rezervat detergentului pentru prespălare. Această etapă suplimentară este utilă în special pentru hainele foarte murdare, care au nevoie de o curățare înaintea ciclului principal.

Dacă alegem un program cu prespălare, detergentul din compartimentul I este folosit în prima etapă, iar cel din compartimentul II în timpul spălării principale.

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În schimb, dacă folosim un program obișnuit, fără prespălare, compartimentul I nu este utilizat. Astfel, detergentul pus din greșeală aici poate rămâne în sertar, iar hainele pot fi spălate cu o cantitate insuficientă de detergent.

Compartimentul II - pentru detergentul folosit la spălarea principală

Compartimentul marcat cu cifra romană II este cel destinat detergentului pentru spălarea principală. Aici se pune detergentul folosit la majoritatea programelor obișnuite, indiferent dacă spălăm haine din bumbac, materiale sintetice sau țesături mixte.

În timpul programului, mașina introduce apă în acest compartiment și transportă detergentul în tambur, unde acesta începe să îndepărteze murdăria și petele.

Este important să identificăm simbolul corect, deoarece poziția compartimentelor poate diferi de la un model de mașină la altul.

Simbolul florii - compartimentul pentru balsam

Simbolul florii indică locul în care trebuie turnat balsamul de rufe. Spre deosebire de detergent, acesta nu este introdus în tambur la începutul programului, ci este eliberat automat în etapa finală de clătire.

În acest fel, balsamul ajunge pe țesături în momentul potrivit și contribuie la obținerea unei senzații mai plăcute la atingere.

În același compartiment se găsește, de regulă, marcajul MAX, care indică nivelul maxim până la care poate fi turnat balsamul. Depășirea acestei limite poate determina eliminarea prematură a lichidului, înainte de etapa de clătire, scrie

Unde punem detergentul lichid și capsulele?

În multe modele, detergentul lichid poate fi pus în compartimentul II, însă unele mașini au un separator sau un suport special care trebuie poziționat corespunzător.

Capsulele de detergent se introduc, de regulă, direct în tambur, înainte de a adăuga hainele, nu în sertarul pentru detergent. Este recomandat să verificăm întotdeauna instrucțiunile producătorului.

Folosirea unei cantități mai mari de detergent nu înseamnă neapărat haine mai curate. Dimpotrivă, excesul poate produce prea multă spumă, poate îngreuna clătirea și poate lăsa reziduuri pe haine sau în interiorul mașinii.

Cantitatea potrivită depinde de gradul de murdărie, volumul rufelor, duritatea apei și concentrația detergentului.

De asemenea, sertarul trebuie curățat periodic, deoarece resturile de detergent și balsam se pot acumula, pot bloca scurgerea lichidelor și pot favoriza apariția mucegaiului.

Simbolurile de pe sertarul mașinii de spălat indică exact unde trebuie pus fiecare produs: I pentru prespălare, II pentru spălarea principală și floarea pentru balsam.