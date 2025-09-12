Trump şi consilierii lui se tem după asasinarea lui Charlie Kirk. Echipa sa întăreşte măsurile de securitate

Ceremonia de la Pentagon pentru a marca 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 a fost mutată într-o locație mai sigură pentru ca Trump să poată rosti un discurs, potrivit unui înalt oficial al Casei Albe. Măsuri suplimentare au fost luate și la arena Yankee Stadium unde Trump a asistat joi la un meci de baseball.

Echipa de securitate a lui Trump poartă discuții mai ample despre cum să crească nivelul de securitate al președintelui, a declarat oficialul Casei Albe, citat de WSJ. După producerea asasinatului, Trump și consilierii săi erau în stare de șoc, mai scrie sursa citată. Charlie Kirk era prieten cu președintele, familia acestuia, vicepreședintele JD Vance și mulți dintre tinerii consilieri din administrație. Un oficial al Casei Albe a descris starea de spirit drept una de doliu, adăugând că unii consilieri au început să se teamă pentru siguranța lor.

Momentul i-a amintit totdată lui Trump de tentativa de asasinat asupra sa din iulie 2024, relatează WSJ citând surse apropiate președintelui SUA. Uciderea lui Kirk a divizat și mai mult Washingtonul în loc să-l unească. Trump și echipa lui se simt asediați de opozanți, în timp ce democrații au condamnat limbajul dur și acțiunile luate de Trump și de administrația sa, scrie WSJ.

"De ce nu începeți cu președintele Statelor Unite? Și cu fiecare meme urât pe care l-a postat și cu fiecare cuvânt urât al său", le-a spus reporterilor senatoarea democrată Elizabeth Warren. Ea a scris pe rețelele sociale că asasinatul este "îngrozitor", adăugând că "violența politică nu are loc în țara noastră și nu este niciodată justificată".

La începutul acestei săptămâni, Trump a fost confruntat de câțiva protestatari într-un restaurant din apropierea Casei Albe, care l-au numit "Hitler al vremurilor noastre". A depășit momentul, dar s-a întrebat cum au ajuns aceștia înăuntru, potrivit consilierilor citați. Un purtător de cuvânt al Secret Service a spus că toți clienții au fost verificați înainte de sosirea lui Trump, inclusiv protestatarii, care făcuseră o rezervare.

Într-un discurs video rostit miercuri din Biroul Oval, Trump a promis că va lua măsuri împotriva stângii radicale și a violenței politice. "Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la alte acte de violență politică, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin, precum și pe cei care îi vizează pe judecătorii noștri, pe forțele de ordine și pe toți ceilalți care aduc ordine în țara noastră", a spus el.

Consilierii președintelui au spus că este prea devreme pentru a stabili ce organizații ar putea fi vizate de Trump. De când a revenit la putere în ianuarie, Trump a vizat prin acțiuni executive grupuri democrate și de opoziţie, acuzându-le de comportament neadecvat.

În aprilie, Trump a semnat un memorandum prin care i-a cerut procurorului general Pam Bondi să investigheze ActBlue, principala platformă de strângere de fonduri a democraților. El a semnat și un ordin executiv mai larg, vizând Perkins Coie, o firmă de avocatură care are legături strânse cu democrații. Ulterior, ordinul a fost blocat de un judecător federal. Președintele a amenințat, de asemenea, că va revoca statutul de organizație caritabilă pentru unele grupuri liberale, inclusiv Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, cunoscută drept CREW. Aceasta contestă în instanță unele acțiuni ale administrației Trump.

Unii democrați, deși au condamnat asasinatul lui Kirk, au arătat cu degetul spre limbajul lui Trump de-a lungul anilor și s-au întrebat de ce nu a fost la fel de vocal și în legătură cu atacarea membrilor Partidului Democrat. În declarațiile din Biroul Oval, Trump nu a menționat, de pildă, crimele motivate politic din iunie, când o deputată democrată din Minnesota și soțul ei au fost uciși.

Apropiați influenți ai lui Trump l-au îndemnat pe președinte să acționeze rapid. "Este momentul ca administrația Trump să închidă, să taie finanțarea și să urmărească penal fiecare organizație de stânga. Stânga este o amenințare la adresa securității naționale", a scris activista conservatoare Laura Loomer pe X.

Aliatul lui Kirk, Jack Posobiec, a spus, în podcastul și emisiunea TV MAGA "War Room", că va urma o "răzbunare", în timp ce alți susținători ai lui Trump au descris asasinatul ca parte a unui război politic. "Era pe câmpul de luptă al confruntării politice. L-au doborât cu glonțul unui asasin. Să fim direcți în privința asta", a spus Steve Bannon, consilier al lui Trump în primul mandat.

Mai mulți consilieri ai lui Trump au urcat pe scara ierarhică prin organizația politică a lui Kirk, amintește WSJ. Unii au plâns la aflarea veștii morții lui Charlie Kirk.

