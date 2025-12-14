Bărbatul care l-a oprit pe unul dintre atacatorii de la plaja Bondi, din Sydney, Australia, a fost identificat. Acesta a salvat numeroase posibile victime prin curajul său, deposedându-l de armă pe unul dintre teroriști, scrie Times of Israel.

El e eroul care i-a smuls arma din mână unuia dintre teroriştii care au deschis focul pe o plajă din Australia - X/@nexta_tv

Atacul terorist care a avut loc duminică, pe plaja Bondi din Sydney, Australia, s-ar fi putut solda cu mult mai multe victime dacă Ahmed al Ahmed nu ar fi fost prezent. Martor la cele întâmplate, bărbatul de 43 de ani, proprietarul unui magazin de fructe, s-a luptat cu unul dintre cei doi atacatori și a reușit să îl deposedeze de armă, scrie Times of Israel.

El a fost împușcat de două ori, fiind transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

"Este în spital și nu știm exact ce se întâmplă cu el. [...] Sperăm din tot sufletul că va fi bine. Este un erou, sută la sută", a relatat un martor.

Articolul continuă după reclamă

Mai devreme, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a descris actul de curaj drept "culmea eroismului evreiesc".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Atacul din timpul festivalului Hanuka, soldat cu 11 morţi şi 29 de răniţi

11 persoane au murit şi alte cel puţin 29 au fost rănite, după ce doi indivzi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot. Un atacator a fost împuşcat şi a decedat, iar celălalt se află în custodia poliţiştilor.

Dispozitive explozive improvizate (IED) au fost găsite într-o mașină asociată cu unul dintre atacatori. Acestea au fost îndepărtare de la fața locului. Atacul scrie BBC.

Comisarul Poliției din New South Wales, Mal Lanyon a explicat şi motivul pentru care incidentul a fost declarat atac terorist.

"Faptul că este prima zi de Hanuka, tipurile de arme... unele dintre celelalte obiecte pe care le-am găsit la fața locului: așa cum am spus, am găsit dispozitivul exploziv improvizat într-o mașină asociată cu atacatorul decedat", a declarat comisarul Lanyon, citat de BBC.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰