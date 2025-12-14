Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"

FIFA a fost acuzată de "trădare monumentală" de către reprezentanții suporterilor, după ce a ieșit la iveală că cele mai ieftine bilete pentru finala Cupei Mondiale de anul viitor vor costa peste 3.400 de euro, scrie The Guardian.

Football Supporters Europe (FSE), care reprezintă fanii din întreaga Europă, a descris prețurile ca fiind "exorbitante" și a cerut oprirea imediată a vânzărilor de bilete, la o zi după ce fanii Angliei au descoperit că urmărirea echipei lor pe tot parcursul turneului ar putea costa până la 14.200 de euro în categoriile superioare, scrie The Guardian.

Federația Croată de Fotbal a publicat prețurile alocate asociaţiei membrilor participanţi (PMA), care este concepută pentru a fi disponibilă fanilor care participă la cele mai multe meciuri și în care biletele sunt vândute la prețuri fixe, în loc să fie vândute prin sistemul de prețuri dinamice.

Preţuri de cinci ori mai mari decât la Campionatul Mondial din Qatar din 2022

Federația croată a listat cele mai ieftine bilete pentru finala de la MetLife Stadium din New Jersey, pe 19 iulie, la 3.600 de euro. Prețurile au stârnit o reacție furioasă din partea FSE, care a spus că minimul pe care fanii cei mai dedicați îl vor plăti pentru a-și urmări echipa de la primul meci până la finală ar fi de aproape 6.000 de euro, de cinci ori mai mult decât ar fi costat la Campionatul Mondial din Qatar din 2022. Această sumă se poate dublă sau chiar creşte şi mai mult odată ce sunt incluse costurile pentru zboruri și cazare pentru un turneu organizat în Canada, Mexic și SUA.

"Football Supporters Europe este uimită de prețurile exorbitante impuse de FIFA celor mai dedicați suporteri pentru Cupa Mondială FIFA de anul viitor. Aceasta este o trădare monumentală a tradiției Cupei Mondiale, ignorând contribuția suporterilor la spectacolul acesteia.

Cerem ca FIFA să oprească imediat vânzările de bilete PMA, să inițieze o consultare cu toate părțile afectate și să revizuiască prețurile și distribuirea categoriilor până se găsește o soluție care să respecte tradiția, universalitatea și semnificația culturală a Cupei Mondiale" a declarat Football Supporters Europe.

Cele mai ieftine bilete la meciul de deschidere al Angliei, 226 de euro

Membrii England Supporters Travel Club (ESTC) au fost, de asemenea, șocați să afle prețurile anunțate joi. Cele mai ieftine bilete pentru meciul de deschidere al Angliei, împotriva Croației la Dallas, vor costa 226 de euro și sunt stabilite la minimum 188 de euro când echipa lui Thomas Tuchel va juca cu Ghana în Boston și cu Panama în New Jersey în celelalte meciuri din Grupa L.

Membrii ESTC au descoperit că un bilet pentru semifinală le va costa cel puțin 782 de euro, față de 578 de euro pentru sferturi. Aceste prețuri îi vor forța pe fanii loiali să decidă dacă merită să participe la turneu. În comparație, urmărirea Angliei de la primul meci până în finala Euro 2024 cu bilete în categoria "fans first" ar fi costat 375 de euro, potrivit informațiilor publicate de UEFA în toamna anului 2023.

Chiar și biletele din categoria următoare ar fi costat în total 860 de euro. Fanii au mai aflat în această săptămână că turiștii care merg în SUA ar putea fi nevoiți să-și dezvăluie activitatea de pe rețelele sociale din ultimii cinci ani, în cadrul noilor planuri ale administrației președintelui Donald Trump.

Cum vor putea fanii să-şi asigure un bilet la preţ fix

Joi a marcat deschiderea unei loterii aleatoare de bilete deschisă de FIFA pentru prima dată de când s-a ținut tragerea la sorți pentru turneu, săptămâna trecută. Toți fanii vor putea să încerce online, până pe 13 ianuarie, să comande câte bilete doresc la prețuri fixe. Biletele vândute în ferestrele anterioare au fost supuse prețurilor dinamice, ceea ce înseamnă că acestea cresc sau scad în funcție de cerere.

Alocările PMA vor reprezenta 8% din capacitatea fiecărui stadion pentru fiecare meci. FSE a spus că, în loc să adopte un preț standard pentru toate meciurile din grupe, prețurile par să fi fost calculate "în funcție de criterii vagi, cum ar fi atractivitatea percepută a partidei".

Meciurile de la Cupa Mondială 2026 vor putea fi urmărite LIVE pe Antena1 şi în AntenaPLAY.

