Franţa marchează zece ani de la atentatele teroriste din Paris: "Ameninţarea este puternică şi întinerită"

Ameninţarea teroristă " rămâne puternică " în Franţa, la zece ani de la atacurile de la 13 noiembrie, estimează luni, la postul de radio France Inter, procurorul antiterorist Olivier Christen.

"Ne aflăm într-un stadiu în care ameninţatrea teroristă este foarte prezentă. Numărul procedurilor pe care noi îl deschidem (la Parchetul Naţional Antiterorist, PNAT) este la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii cinci ani", a declarat el, relatează AFP, conform news.ro.

"Această ameninţare rămâne puternică", a adăugat el, precizând însă că s-a schimbat.

Parchetul constată o "autonomizarea indivizilor" implicaţi în proiect de acţiuni, adică au "un contact direct mai mic cu organizaţiile" teroriste.

Olivier Christen constată de asemenea o "întinerire foarte puternică" a inculpaţilor.

De la ianuarie, 17 minori au fost inculpaţi în acest an cu privire la fapte de terorism.

În 2024, 19 minori au fost inculpaţi cu vedere la terorism, a precizat el.

Procurorul Olivier Christen subliniază apariţia - "de trei, patru ani" - a ameiniţării teroriste a ultradreptei.

"Am deschis cinci proceduri în acest domeniu în 2025, care este foarte important şi corespunde unei radicalizări violente a unei expresii politice", a conchis oficialul.

Cum s-au desfăşurat atacurile din Paris

Atacurile din Paris, comise în noaptea de vineri, 13 noiembrie, de către bărbați înarmați și terorişti sinucigași, au lovit aproape simultan o sală de concerte, un stadion important, restaurante și baruri - soldate cu 130 de morți și sute de răniți.

Atacurile au fost descrise de președintele Francois Hollande drept un "act de război" organizat de gruparea militantă Statul Islamic (IS).

Focurile de armă și exploziile bombelor au dus la moartea a 130 de persoane, sute de răniți, peste 100 fiind în stare critică.

Se crede că "trei echipe coordonate" s-au aflat în spatele atacurilor, potrivit procurorului șef al Parisului, Francois Molins.

În zilele imediat următoare atacurilor, poliția franceză a efectuat sute de raiduri în toată țara, în timp ce căutarea suspecților continua. Raiduri au avut loc și în orașul belgian Bruxelles.

Proces neobişnuit de lung

Procesul a fost neobişnuit de lung: a durat zece luni, pentru a fi audiate mărturiile detaliate ale supravieţuitorilor despre ororile prin care au trecut şi despre dificultăţile de a trece peste traume; familiile celor ucişi au vorbit despre cât de greu le-a fost să îşi continue viaţa.

Salah Abdeslam, singurul supravieţuitor al comando-ului care a comis atentatul, s-a plâns la proces, în anul 2021, că "de şase ani sunt tratat ca un câine".

Salah Abdeslam s-a ridicat în picioare în sală, şi-a scos masca de protecţie şi a început să ţipe la preşedintele curţii: "Trebuie să ne trataţi ca pe fiinţe umane, nu suntem câini!. Aici este foarte frumos, sunt ecrane plate, aer condiţionat, dar în închisoare suntem maltrataţi, ca nişte câini. Nu m-am plâns niciodată, pentru că ştiu că după ce vom învia trebuie să daţi socoteală", a fost reacţia lui Abdeslam, potrivit LeFigaro.

Dacă preşedintele Curţii a rămas calm şi a răspuns că se află într-un tribunal "democratic", nu în unul "ecleziastic", rudele celor care au murit în atentat nu s-au putut abţine: "Noi avem 130 de morţi!Ticălosule!". Salah Abdeslam a declarat că nu recunoaşte justiţia franceză. "Nu exstă altă divinitate în afară de Allah, iar Mahomed este mesagerul său", ar fi spus acesta, potrivit presei franceze.

