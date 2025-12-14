Un masacru pe cea mai populară plajă din Sydney a îngrozit o planetă întreagă. 11 oameni au murit și 29 au fost răniți după ce doi bărbați au deschis focul împotriva a sute de oameni adunați pentru a sărbători Hanukkah. Autoritățile australiene au numit atacul drept unul terorist și au confirmat că a vizat comunitatea evreiască. Martorii au surprins un schimb de focuri de 10 minute cu polițiștii, dar și momentul eroic în care un bărbat s-a aruncat asupra unuia dintre agresori și l-a dezarmat.

Atacul armat a avut loc la 7 seara. Doi bărbați îmbrăcați în negru și înarmați cu puști au deschis focul de pe un pod direct spre un grup de peste o mie de oameni, adunați pe plaja Bondi pentru a celebra sărbătoarea evreiască Hanukkah. Imediat, cei prezenți au început să fugă, cuprinși de panică.

Un turist a surprins momentul în care un bărbat și-a riscat viața ca să îl dezarmeze pe unul dintre trăgători.

Teroristul a revenit însă alături de partenerul lui și a reluat împușcăturile cu o altă armă. Timp de zece minute, cei doi s-au războit cu polițiștii. În total, au tras cel puțin 75 de gloanțe.

"A fost haos, nu știam ce se întâmplă, de unde vin focurile de armă. Am văzut cum țâșnește sângele din mine, am văzut oameni loviți (de gloanțe - n.r.), oameni care cădeau la pământ", a povestit o victimă.

Ambii agresori, împuşcaţi de forţele de ordine

În cele din urmă, ambii agresori au fost împușcați de forțele de ordine, unul dintre ei mortal. Celălalt a fost dus la spital rănit, după ce a fost la un pas să fie linșat de martori. Unul dintre teroriști este Naveed Akram, un pakistanez care locuia de 12 ani în Australia. Al doilea ar fi un algerian cu cetățenie australiană. În mașina lor, polițiștii au găsit și o bombă artizanală, care a fost dezamorsată.

Presa locală a descoperit și că persoana care i-a luat pușca unuia dintre trăgători este un musulman, proprietarul unui aprozar. A fost dus la spital cu răni provocate de gloanțe la umăr și braț.

Clipurile filmate după masacru arată oameni întinși pe jos și paramedicii care încearcă să ofere primul ajutor. Supraviețuitorii au povestit clipele de groază prin care au trecut.

"Se auzea doar 'bum! bum!'. Eu eram ascuns. Am văzut o femeie însărcinată. Era speriată. Am alergat la ea și am ridicat-o", a povestit alt martor.

"Țineam de mână copilul unei persoane, pentru că el striga. Am salvat copilul", a relatat altcineva.

Autoritățile s-au declarat șocate de atac

"O noapte care ar fi trebuit să fie una plină de pace și bucurie, sărbătorită în acea comunitate alături de familii și susținători, a fost distrusă de acest atac oribil și malefic", a declarat premierul statului New South Wales, Chris Minns.

"Un act de antisemitism malefic, de terorism, care a lovit inima națiunii noastre", a declarat premierul Australiei, Anthony Albanese.

Israelul a trimis la Sydney echipe specializate în operațiuni de identificare a victimelor după atacuri teroriste. Premierul Netanyahu nu s-a ferit să critice Australia.

"Acum câteva luni, i-am scris o scrisoare premierului Australiei. I-am spus că politicile lor toarnă gaz pe focul antisemitismului", a spus premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

"În lume există un nivel teribil de antisemitism în acest moment. Și am simțit mult antisemitism și aici. Din păcate, atunci când permitem ca astfel de lucruri să aibă loc fără să fie pedepsite, astfel de lucruri sunt inevitabile", a spus rabinul Levi Wolff.

Atacul a fost condamnat de lideri din toată lumea. Regele Charles a spus că este îngrozit, în timp ce președintele francez a promis să lupte împotriva actelor antisemite din toată lumea.

