Erdogan a anunțat că va vorbi cu Putin despre posibilitățile de pace în Ucraina și exporturile de cereale

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat duminică că intenționează să discute luni, prin telefon, cu președintele rus Vladimir Putin, despre posibilitățile de pace în conflictul din Ucraina. În cadrul conversației, Erdogan a precizat că va propune reluarea în siguranță a exporturilor de cereale prin Marea Neagră, conform Reuters, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 15:53
Erdogan a anunțat că va vorbi cu Putin despre posibilitățile de pace în Ucraina și exporturile de cereale - Hepta

Turcia va face tot posibilul pentru a deschide calea către pace în Ucraina, a afirmat Erdogan într-o conferinţă de presă, după summitul G20 din Africa de Sud, adăugând că va împărtăşi liderilor şi aliaţilor europeni şi americani rezultatele convorbirii sale cu Putin.

Erdogan a mai spus că Turcia încă evaluează modul în care îşi poate desfăşura forţele de securitate în cadrul unei forţe internaţionale de stabilizare planificate în Gaza, afirmând că o decizie va fi luată după aceste discuţii.

Turcia, ţară membră a NATO, a jucat un rol-cheie în negocierile privind o încetare a focului în Fâşia Gaza, devenind una dintre semnatarele acordului încheiat în Egipt. Ea s-a angajat să monitorizeze punerea în aplicare a acordului şi şi-a exprimat dorinţa de a se alătura forţei de stabilizare preconizate.

Tayyip Erdogan şi-a reiterat opinia că atacurile din Gaza au constituit un "genocid" şi că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este responsabil pentru acestea. Israelul respinge acuzaţiile de genocid, notează Reuters.

rusia turcia ucraina razboi erdogan putin
