Experţi: Rusia recrutează forţat ucrainenii din teritoriile ocupate şi îi trimite la luptă împotriva Ucrainei

Autorităţile ruse au intensificat recrutarea forţată a mii de bărbaţi din teritoriile ucrainene ocupate, trimiţându-i ulterior să lupte împotriva Ucrainei, ceea ce încalcă dreptul internaţional.

Iniţial, Rusia a aplicat această practică în peninsula Crimeea (anexată în 2014), iar acum a extins recrutarea în teritoriile capturate de la începutul invaziei în 2022, potrivit datelor militanţilor ucraineni pentru drepturile omului, relatează joi agenţia de presă EFE, conform Agerpres.

La ora actuală, eforturile se concentrează în principal pe înrolarea populaţiei locale pentru executarea serviciului militar obligatoriu, ceea ce, pe hârtie, nu implică automat participarea la luptele împotriva Ucrainei, explică Onisia Siniuk, analistă juridică la Centrul ucrainean pentru drepturile omului ZMINA.

Dar, odată înrolaţi în armata rusă, recruţii se află într-o poziţie extrem de vulnerabilă, fiind presaţi să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării, ca după aceea să fie trimişi direct pe front, afirmă Siniuk, adăugând că bărbaţii din teritoriile ucrainene ocupate sunt constant momiţi cu "stimulente", iar în caz de refuz "sunt ameninţaţi şi constrânşi să semneze contractul".

Roman, de 19 ani, din partea ocupată a regiunii Doneţk, a declarat pentru postul public de radio ucrainean Suspilne că iniţial, când a fost recrutat, i s-a promis că va executa serviciul în apropiere de localitatea sa, dar câteva săptămâni mai târziu întreaga sa unitate a fost transferată în Rusia şi supusă unor presiuni imense pentru a semna contracte cu armata rusă.

"Căpitanul ne-a chemat pe rând, ne-a spus că trebuie să ne 'apărăm patria' şi ne-a dat hârtiile. Când am refuzat, m-a lovit cu pumnul în stomac", a relatat el.

"Ni s-a spus că trebuie să luptăm pentru Rusia pentru a 'plăti pentru eliberarea noastră'", a povestit tânărul din regiunea Doneţk. "Când am răspuns că nu cerusem să fiu 'eliberat' de viaţa normală pe care o duceam înainte, m-au bătut cu brutalitate", mărturiseşte tânărul, care a fost internat după aceea într-un spital, de unde a reuşit să fugă în străinătate cu ajutorul unei organizaţii locale.

Dincolo de violenţa directă, autorităţile ruse recurg la multiple metode de coerciţie, afirmă Onisia Siniuk. Bărbaţii care ar putea fi urmăriţi penal pentru vreo infracţiune se confruntă cu o alegere dificilă: să-şi ispăşească pedeapsa sau să semneze un contract şi să fie trimişi în prima linie a frontului.

Moscova recurge, de asemenea, la propagandă şi la o promovare agresivă a serviciului militar, într-un context în care teritoriile ocupate sunt într-atât de devastate de război încât există puţine alternative de a-ţi câştiga existenţa.

Militarizarea sistematică a copiilor, care în şcolile din teritoriile ocupate trec prin cursuri obligatorii de "patriotism" şi sunt încurajaţi să se alăture organizaţiilor militarizate ce glorifică serviciul militar, creşte probabilitatea ca aceştia să semneze contracte imediat ce împlinesc vârsta de 18 ani.

"Copiii şi adolescenţii sunt învăţaţi cum să sape tranşee, să mânuiască arme şi să mărşăluiască în formaţie", mai spune experta ucraineană citată, subliniind că "orice formă de recrutare şi mobilizare în teritoriile ocupate este strict interzisă în temeiul dreptului internaţional umanitar şi constituie o crimă de război, la fel ca şi constrângerea de a participa la operaţiuni de luptă împotriva propriei ţări".

Sustragerea de la serviciul militar a devenit extrem de dificilă: numeroasele puncte de control şi confruntarea cu acuzaţii administrative şi penale descurajează un astfel de demers. În plus, Rusia a abolit perioadele fixe de recrutare, ceea ce a deschis practic calea recrutării pe tot parcursul anului.

Apărătorii drepturilor omului şi autorităţile ucrainene recomandă celor care doresc să evite serviciul militar obligatoriu să fugă din teritoriile ocupate sau să contacteze linia telefonică de stat ucraineană "Vreau să trăiesc" cât mai curând posibil pentru a se preda.

Circa 16% dintre cei aflaţi în prezent în lagărele de prizonieri de război de pe teritoriul Ucrainei sunt cetăţeni ucraineni, a dezvăluit în noiembrie Dmitro Essov, secretarul Centrului de coordonare pentru prizonierii de război de la Kiev.

Între februarie 2022 şi iulie 2025, Rusia a mobilizat peste 46.000 de cetăţeni ucraineni din teritoriile ocupate, cei mai mulţi dintre ei - peste 35.000 - provenind din Crineea anexată. Aproximativ 10.000 au fost recrutaţi din regiunile Doneţk şi Luhansk (est), 560 din Zaporojia şi 478 din Herson (sud), potrivit lui Essov.

Onisia Siniuk şi alţi analişti avertizează asupra intensificării recrutării de către Rusia a cetăţenilor ucraineni din teritoriile ocupate pentru a-i trimite să lupte împotriva propriei ţări, întrucât Kremlinul intenţionează să scutească propria populaţie de un alt val nepopular de mobilizare.

