Explozii puternice în Kiev, alertă antiaeriană în toată Ucraina: "Ameninţare cu rachete asupra întregii ţări"

Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marţi, după o alertă aeriană declanşată în toată ţara, relatează AFP, citată de news.ro .

"Există o ameninţare cu rachete asupra întregii Ucraine", au avertizat forţele aeriene pe Telegram, şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko, raportând o ameninţare cu rachete balistice. "Dronele Shahed şi rachetele de croazieră inamice sunt în aer. Există, de asemenea, o ameninţare cu lansări de rachete balistice şi (rachete) Kinjal", a adăugat oficialul.

Rusia atacă aproape zilnic Ucraina cu drone şi rachete

Apărarea aeriană a fost pusă în acţiune şi "doboară ţinte inamice", a precizat el, cerând populaţiei să rămână în adăposturi. Jurnaliştii AFP au auzit mai multe serii de explozii şi drone, în timp ce mai multe rachete au fost doborâte deasupra capitalei. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat că distribuţia de apă şi energie electrică este perturbată în capitală.

Luni, un atac rus nocturn asupra oraşului ucrainean Harkov, din estul ţării, s-a soldat cu patru morţi şi 17 răniţi. Rusia atacă aproape zilnic ţara cu drone şi rachete. Infrastructurile energetice sunt vizate în mod special şi există temeri că va fi o iarnă grea în Ucraina. Kievul, la rândul său, atacă în mod regulat depozitele şi rafinăriile de petrol şi alte instalaţii de pe teritoriul rus.

Oficialii ucraineni, americani şi europeni s-au reunit duminică în Elveţia pentru a discuta planul administraţiei Trump de a pune capăt conflictului din Ucraina. Versiunea iniţială a documentului a stârnit opoziţia Kievului şi a aliaţilor săi europeni. Deşi Volodimir Zelenski a salutat luni progresele înregistrate, el a considerat că este nevoie de "mult mai mult" pentru a ajunge la o "pace reală" cu Rusia.

