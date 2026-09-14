Comparație internă la Mercedes: Costul unei ore de muncă la Cugir este cu 81,7% mai mic decât în Germania

O comparație internă făcută de Mercedes arată o diferență uriașă între costurile de producție din Germania și cele din România. Pentru o oră de muncă la fabrica din Cugir, compania indică un cost cu 81,7% mai mic decât la fabricile sale din Germania, scrie Merkur.de .

Datele apar într-o prezentare internă pe care conducerea Mercedes ar fi arătat-o angajaților la o întâlnire cu aceștia, potrivit publicației germane Wirtschaftswoche. Este vorba despre o comparație făcută în interiorul companiei, nu despre un studiu independent privind costurile din cele două țări.

În aceeași prezentare, Mercedes indică diferențe mari și pentru alte țări din Europa de Est. Costurile sunt cu aproximativ 75% mai mici în Ungaria și cu 76,5% mai mici în Polonia față de fabricile germane.

România, mult mai ieftină pentru Mercedes

Cifra referitoare la Cugir este cea mai mare dintre cele prezentate de companie, iar comparația pune presiune pe angajații din fabricile germane. Mesajul transmis de conducerea Mercedes este că uzinele din Germania sunt prea scumpe, iar compania vrea să reducă aceste costuri și să crească productivitatea.

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În același timp, Mercedes susține că vrea să păstreze fabricile și locurile de muncă din Germania. Pentru asta, însă, compania spune că este nevoie de condiții mai bune în ceea ce privește productivitatea și costurile.

Angajații germani, chemați să muncească mai mult

Conflictul dintre companie și angajații germani se adâncește. Potrivit informațiilor publicate de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mercedes ar vrea să prelungească programul săptămânal de lucru de la 35 la 40 de ore, fără ca angajații să primească mai mulți bani.

Dacă sindicatul și reprezentanții angajaților nu acceptă propunerea, compania ar fi luat în calcul inclusiv închiderea unei fabrici din Germania și mutarea unei părți din producție în Europa de Est. Deocamdată, nu a fost anunțată închiderea unei anumite fabrici. În plus, angajații Mercedes din Germania beneficiază de o garanție a locurilor de muncă până în 2035.

Sindicatul IG Metall respinge însă ideea celor cinci ore suplimentare de muncă. "Cinci ore neplătite în plus ar însemna, în total, o reducere a salariului de 20%", susține un reprezentant al sindicatului.

Mercedes investește masiv în Ungaria

În timp ce costurile din Germania sunt analizate atent, Mercedes își extinde producția în Europa de Est. Compania investește aproximativ 1 miliard de euro la fabrica din Kecskemet, Ungaria. Suprafața fabricii va crește de la aproximativ două milioane la 4,4 milioane de metri pătrați. Uzina produce, printre altele, noua versiune electrică a Clasei C.

Compania se confruntă însă și cu probleme pe piața din China. În al doilea trimestru din 2026, vânzările Mercedes în China au scăzut cu 30%, iar profitul operațional ajustat al diviziei Mercedes-Benz Cars a coborât la 909 milioane de euro.