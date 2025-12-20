A fost desemnată imaginea anului de către UNICEF. Câştigătoare este o poză în care apare o fată în vârstă de 10 ani din Afganistan, absorbită de un manual şcolar.

Organizaţia a explicat că fotografia simbolizează rezistenţa tăcută a milioanelor de fete afgane cărora guvernul taliban extremist le-a interzis accesul la învăţământul secundar.

Pe locul doi este o imagine din Mongolia în care mai mulţi copiii de la o grădiniţă apar dormind în jurul unui filtru de aer din cauza poluării atmosferice extreme. Locul al treilea reprezintă copilăria în Jharia, câmp minier din India, supranumit "oraşul care arde".

