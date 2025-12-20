Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Fata care învaţă", desemnată fotografia anului de către UNICEF

A fost desemnată imaginea anului de către UNICEF. Câştigătoare este o poză în care apare o fată în vârstă de 10 ani din Afganistan, absorbită de un manual şcolar.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 13:04

Organizaţia a explicat că fotografia simbolizează rezistenţa tăcută a milioanelor de fete afgane cărora guvernul taliban extremist le-a interzis accesul la învăţământul secundar.

Pe locul doi este o imagine din Mongolia în care mai mulţi copiii de la o grădiniţă apar dormind în jurul unui filtru de aer din cauza poluării atmosferice extreme. Locul al treilea reprezintă copilăria în Jharia, câmp minier din India, supranumit "oraşul care arde".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

unicef afganistan mongolia
Înapoi la Homepage
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Moldova e în pericol. Raport secret al serviciilor americane: Putin vrea toată Ucraina și părți din Europa care au fost ale URSS
Moldova e în pericol. Raport secret al serviciilor americane: Putin vrea toată Ucraina și părți din Europa care au fost ale URSS
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară?
Observator » Ştiri externe » "Fata care învaţă", desemnată fotografia anului de către UNICEF