Noi dezvăluiri despre Epstein, tinere costumate în Alba ca Zăpada și fostul director al băncii Barclays

Jeffrey Epstein a avut în 2010 schimburi de e-mailuri cu conotații sexuale, legate de un costum de Alba ca Zăpada, cu cel puțin două femei, înainte ca fostul director al băncii britanice Barclays, Jes Staley, să-i trimită un mesaj controversat în care făcea referire la același personaj Disney. Deși Staley a negat că ar fi știut de abuzurile comise de Epstein, e-mailurile ridică întrebări serioase despre natura relației lor și activităţile de natură sexuală în care au fost implicaţi.

Jeffrey Epstein, milionarul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, i-a cerut prin e-mail, în 2010, unei femei neidentificate să cumpere un costum de Albă ca Zăpada. Trei săptămâni mai târziu, a purtat un schimb de mesaje cu Jes Staley, fost director executiv al Barclays, una dintre cele mai mari bănci din Marea Britanie, în care cei doi au făcut referire la personajul Disney. Bancherul american care a plecat de la Barclays în 2021 a insistat mereu că relația sa cu Epstein a fost strict profesională, relatează Financial Times.

Jeffrey Epstein şi Jes Staley, e-mailuri compromițătoare despre "Alba ca Zăpada"

"Mi-ar plăcea să-ți fac poze în costumul de Albă ca Zăpada. Îl poți lua de la magazinul de costume", i-a scris Epstein femeii pe 20 iunie 2010, conform documentelor recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA. "O să-l iau!", a răspuns aceasta.

Trei săptămâni mai târziu, Staley i-a scris pe e-mail lui Epstein: "A fost distractiv. Salut-o pe Albă ca Zăpada". În aceeași zi, Epstein a primit un alt mesaj de la o a doua femeie: "Albă ca Zăpada a fost f... de două ori imediat ce și-a pus costumul". Financial Times menționează că a luat decizia de a nu-i publica numele celei de-a doua femei. În niciunul dintre aceste e-mailuri nu este clară vârsta femeilor implicate.

Staley a declarat în 2025 că nu știa despre "activitățile monstruoase" ale lui Epstein. Noile e-mailuri nu îl menționează pe Staley și nici nu indică faptul că el ar fi fost destinatarul lor. De asemenea, nu este clar dacă toate referințele la "Albă ca Zăpada" vizau aceeași persoană.

Staley a demisionat din funcția de CEO al Barclays în 2021, în urma unei anchete declanșate de Financial Conduct Authority (FCA) privind relația sa cu Epstein. Barclays a încercat atunci să convingă autoritatea de supraveghere financiară din Marea Britanie că relația celor doi nu era apropiată, trimițând o scrisoare oficială în acest sens. Ulterior, această scrisoare a fost considerată mincinoasă.

Bancherul american la proces: "Nu știu cine e Alba ca Zăpada"

Bancherul american Jes Staley a încercat în 2023 să anuleze în instanță interdicția pe viață impusă de FCA de a mai ocupa funcții de conducere în industria financiară, din cauza legăturilor sale cu Epstein.

În timpul procesului, el a fost întrebat dacă își amintește să fi numit vreo femeie aflată în compania lui Epstein drept "Alba ca Zăpada" sau alte personaje Disney. Fostul șef al Barclays a răspuns: "Nu! Sincer, când am recitit acele e-mailuri, nu am avut nicio idee la ce se referă. Nu știu cine este Albă ca Zăpada", a declarat el în fața judecătorului.

Staley a pierdut procesul. Judecătorul a stabilit că el a acționat "fără integritate" când a aprobat scrisoarea către autoritățile britanice în care se afirma că relația sa cu Epstein nu era apropiată.

Cum erau descrise femeile în e-mailurile către Epstein

Noua tranșă de e-mailuri publicate săptămâna trecută dezvăluie mai multe conversații între Epstein și femeia neidentificată, iar în unele dintre ele apar descrieri ale unor fete și tinere.

În aprilie 2010, ea i-a scris lui Epstein că "Milano ar putea fi interesant. Fetele sunt înfometate acolo. Poate alegem una din toate cele pe care le-am văzut, ca să începem? O să fac poze și videoclipuri mâine(...)"

Într-un alt e-mail din septembrie 2010, ea descria o tânără pe care o numește "a doua de 21 (n.r. sugerează vârsta)": "Discretă, nu proastă, dar nici prea deșteaptă (...) încăpățânată, vrea să studieze actorie, părea cam pierdută, fără scopuri clare, a întârziat o oră, închiriază o cameră în East Village, nu-i plac locurile unde merg toate modelele."

