Sărbătoare cu tradiţie pe plajele din Rio de Janeiro. Mii de brazilieni, îmbrăcați în robe albe, s-au adunat pentru a aduce ofrande zeiței mării. Pe ritmul tobelor și al aplauzelor, oamenii intră în valurile oceanului şi lansează buchete mari colorate și bărci miniaturale în cinstea zeiței, celebrată în fiecare an la începutul lunii februarie.

Venerată ca "Mama Apelor", zeiţa mării simbolizează pentru brazilieni maternitatea, familia, fertilitatea și este considerată protectoarea tuturor celor care îi cer ajutorul.

În semn de respect, imediat după ce se roagă zeiţei, oamenii intră în apă şi aruncă buchete mari de flori.

"A devenit o tradiție ca fiii și fiicele lui Yemanjá să vină aici, să-și exprime dorințele, să-și depună ofrandele, dar mai presus de toate să-și pună credința în ceea ce cer, în ceea ce au nevoie și, pe scurt, în ceea ce solicită", explică Anielle Franco, Ministrul Egalității Rasiale din Brazilia.

Mitologia spune că Yemanjá este extrem de vanitoasă și poate deveni temperamentală ca şi marea sau este calmă și dătătoare de viață, dar și devastatoare dacă este mâniată.

