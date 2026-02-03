Antena Meniu Search
Percheziţii în Franţa la birourile platformei X. Elon Musk, convocat la "audieri libere" pe 20 aprilie

Parchetul din Paris a anunțat marți desfășurarea unei percheziții judiciare la birourile platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, situate pe teritoriul Franței. Ancheta, coordonată de unitatea de criminalitate cibernetică a procuraturii și asistată de Europol, vizează modul în care algoritmul platformei recomandă conținut și respectarea legislației franceze, după semnalări privind deepfake-uri sexuale și materiale care neagă Holocaustul.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 13:36
Procuratura a precizat că acțiunea este legată de o investigație deschisă în ianuarie 2025, ca urmare a plângerilor privind algoritmul X și conținutul pe care acesta îl recomanda, transmite BBC.

Parchetul a mai spus că atât Musk, cât și fosta directoare generală a X, Linda Yaccarino, au fost citați să se prezinte la audieri în aprilie, în cadrul anchetei. X nu a oferit încă un punct de vedere oficial.

Anterior, platforma a descris ancheta drept un atac împotriva libertății de exprimare.

În comunicat, procuratura a menționat că operațiunea face parte din eforturile de a asigura respectarea legislației franceze de către X.

Investigația, condusă de poliția franceză pentru criminalitate cibernetică, a fost extinsă în iulie 2025, după raportări privind deepfake-uri sexuale și conținut care neagă Holocaustul, care circulau pe platformă.

X a descris la acea vreme extinderea anchetei drept "motivată politic" și a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi manipulat algoritmul.

Procuratura a mai precizat că, de acum înainte, va părăsi X și va comunica prin LinkedIn și Instagram.

