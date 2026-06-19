Producătorul hip-hop american nominalizat la premiile Grammy Tay Keith, care a colaborat cu artişti precum Beyoncé, Travis Scott şi Future, a fost găsit mort, la vârsta de 29 de ani, informează vineri DPA/PA Media, potrivit Agerpres .

A murit Tay Keith. Celebrul producător al lui Drake și Travis Scott a fost găsit mort în apartamentul său - Profimedia

Producătorul care s-a aflat în spatele pieselor de succes "Sicko Mode" a rapperului Scott şi "Nonstop" a lui Drake, a fost găsit fără viaţă în apartamentul său din Nashville, Tennessee, în timpul unei "verificări de rutină" a poliţiei.

Keith, pe numele său real Brytavious Chambers, a colaborat, de asemenea, cu vedete Eminem, Cardi B, Megan Thee Stallion, J Cole şi 21 Savage.

"Nu este suspectat nicio faptă ilegală în moartea lui Brytavious Chambers, în vârstă de 29 de ani, cunoscut şi sub numele de Tay Keith, producător muzical nominalizat la premiile Grammy", se menţionează într-un comunicat al departamentului de poliţie din Nashville.

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"El a fost găsit decedat în apartamentul său de pe strada Martin, în această după-amiază, de către ofiţerii care efectuau o verificare de rutină. Cauza decesului rămâne neclasificată până la primirea rezultatelor autopsiei", se precizează în comunicat.

Keith a fost nominalizat la un premiu Grammy pentru cea mai bună piesă rap, "Sicko Mode", care s-a aflat pe primul loc în topurile din SUA.

El a fost nominalizat din nou în 2024 ca producător al piesei "Rich Flex" a lui Drake şi 21 Savage.

Recent, Tay Keith a lucrat la albumul din 2024 al lui Megan Thee Stallion, "Megan", la single-ul lui Jack Harlow "Just Us", în colaborare cu Doja Cat, şi la single-ul lui Travis Scott "4×4".

De asemenea, a lucrat la piese precum "Before I Let Go" a lui Beyoncé, "Look Alive" a lui BlocBoy JB şi la "Pound Town" din 2023 a lui Sexyy Red.

Keith a creat casa de discuri Drumatized Music Group, cu sediul în Memphis, împreună cu managerul său, Cambrian Strong. Cei doi au fost incluşi pe lista "30 Under 30 Music" a revistei Forbes în 2024, iar revista Billboard l-a desemnat pe Keith drept unul dintre cei mai buni producători ai

secolului XXI.