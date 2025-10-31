Fetiţă de 8 ani, în comă după ce a fost călcată în picioare de un elefant sălbatic, în Indonezia

O fetiţă de 8 ani a fost călcată în picioare de un elefant sălbatic, joi, pe insula indoneziană Sumatra. Mass-media locale au relatat că i-au fost provocate răni care îi pun viaţa în pericol, scrie DPA, citat de Agerpres.

O turmă de elefanţi intrase anterior într-o zonă rezidenţială de la periferia oraşului Pekanbaru, capitala provinciei Riau, potrivit relatărilor din mass-media care citează autorităţile.

Accidentul s-a produs atunci când trei elefanţi au apărut în faţa casei familiei.

"Unul dintre ei era foarte agresiv. Am fugit spre lanul de porumb, dar ne-a urmărit", a declarat tatăl fetei pentru ziarul Jakarta Globe.

Fiica sa, Citra, a fost călcată în picioare de elefant în timpul incidentului, suferind răni grave la cap şi fracturi multiple.

Fetiţa de 8 ani, în comă în urma incidentului

Ea a fost transportată la un spital din Pekanbaru, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. Potrivit relatărilor din presă, fetiţa se află în comă.

Oficiali ai Agenţiei pentru Conservarea Resurselor Naturale din Riau (BBKSDA) au declarat că elefanţii proveneau, probabil, dintr-o rezervaţie aflată în apropiere şi urmau o veche rută de migraţie care traversează sate şi plantaţii.

Agenţia a trimis o echipă pentru a monitoriza deplasarea turmei şi a mâna animalele înapoi în pădure.

Sumatra se confruntă cu incidente similare din cauza defrişărilor pădurilor tropicale

Conflictele dintre oameni şi animale nu sunt rare în Sumatra. Defrişarea pădurilor tropicale pentru plantaţii de ulei de palmier şi exploatarea lemnului a restrâns semnificativ habitatul elefanţilor.

Elefantul de Sumatra (Elephas maximus sumatranus) este o subspecie aflată "pericol critic de dispariţie", potrivit Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Conform WWF, în sălbăticie trăiesc mai puţin de 2.000 de exemplare la nivel mondial.

