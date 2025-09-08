Revoltă la New York, la finala US Open. Meciul dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner a început cu o oră întârziere din cauza măsurilor stricte de securitate impuse de prezenţa lui Donald Trump pe stadion.

Fanii au rămas blocaţi la cozi uriaşe, iar când liderul de la Casa Albă a ajuns în tribune, publicul a răbifnit. Unii l-au huiduit pe liderul republican minute în şir, în timp ce alţi suporteri l-au aclamat.

Trump a asistat la meci alături de ginerele său, Jared Kushner, și de nepoata Arabella, precum și de șefa de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, secretarul de presă Karoline Leavitt, procurorul general Pam Bondi, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și trimisul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. În timpul intonării imnului național, chipul lui Trump a apărut pe ecranul principal timp de aproximativ 30 de secunde, moment în care din tribune s-au auzit huiduieli puternice. La finalul imnului, spectatorii au aplaudat, iar pe teren a fost desfășurat un steag de mari dimensiuni, conform Independent.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰