Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Finala US Open, întârziată de măsurile de securitate pentru Donald Trump. Fanii s-au revoltat

Revoltă la New York, la finala US Open. Meciul dintre Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner a început cu o oră întârziere din cauza măsurilor stricte de securitate impuse de prezenţa lui Donald Trump pe stadion.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 12:41

Fanii au rămas blocaţi la cozi uriaşe, iar când liderul de la Casa Albă a ajuns în tribune, publicul a răbifnit. Unii l-au huiduit pe liderul republican minute în şir, în timp ce alţi suporteri l-au aclamat. 

Trump a asistat la meci alături de ginerele său, Jared Kushner, și de nepoata Arabella, precum și de șefa de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, secretarul de presă Karoline Leavitt, procurorul general Pam Bondi, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și trimisul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. În timpul intonării imnului național, chipul lui Trump a apărut pe ecranul principal timp de aproximativ 30 de secunde, moment în care din tribune s-au auzit huiduieli puternice. La finalul imnului, spectatorii au aplaudat, iar pe teren a fost desfășurat un steag de mari dimensiuni, conform Independent.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

us open donald trump stadion
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Ştiri externe » Finala US Open, întârziată de măsurile de securitate pentru Donald Trump. Fanii s-au revoltat