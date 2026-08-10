Fiul de 6 ani al Danielei Florea, posibil martor la uciderea mamei sale. Noi detalii din ancheta din Italia

Au apărut noi detalii din ancheta Danielei Florea, românca din Italia ucisă de fostul ei partener de viață și ascunsă în lada patului din apartamentul său din Torino, unde a fost găsită după 10 zile.

Camerele de supraveghere l-ar fi surprins pe Daniel Trandafir, românul de 45 de ani, bănuit că ar fi omorât-o ieșind din casa femeii chiar în perioada în care se crede că femeia era deja moartă. Șocant este că bărbatul era însoțit de fiul lor de șase ani și de câinele familiei, ceea ce îi face pe anchetatori să creadă că micuțul a fost martor la uciderea mamei sale.

Judecătorii au decis acum ca bărbatul să rămână în continuare în spatele gratiilor, în cadrul unei alte măsuri preventive. Decizia a venit după audierea de vineri, 7 august, în cadrul căreia Daniel Trandafir a ales să nu dea declarații. Bărbatul nu a oferit explicații în fața judecătorului și și-a exercitat dreptul la tăcere. El a negat anterior că ar avea vreo responsabilitate pentru moartea Danielei Florea, scrie La Stampa.

Daniela, învelită în cearșaf și ascunsă în cutia patului

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Uciderea Danielei a șocat comunitatea românească din Torino. Trupul româncei a fost descoperit pe 20 iulie în lada patului din apartamentul de pe Via Paisiello, din cartierul Barriera di Milano. Femeia dispăruse de vreo 10 zile.

Potrivit informațiilor din dosar, Daniela Florea a murit după un traumatism cranian sever și după o compresie violentă la nivelul gurii și gâtului. Procurorii au ajuns la concluzia că nu a fost vorba despre o moarte accidentală, scrie Torino Today. Anchetatorii susțin că femeia a fost ucisă în noaptea de 9 iulie, cu aproximativ zece zile înainte ca trupul să fie descoperit.

Motivul crimei ar fi fost faptul că femeia a vrut să pună capăt relației pe care o avea cu Daniel Trandafir, însă acesta nu accepta. Daniela chiar se mutase în apartamentul în care avea să își găsească sfârșitul împreună cu fiul său. Potrivit mărturiilor obținute de anchetatori, despărțirea nu ar fi fost una lipsită de probleme. Mai multe persoane apropiate femeii au povestit polițiștilor că Trandafir ar fi continuat să o urmărească și să încerce să îi controleze viața chiar și după despărțire.

Ultimele ore din viața Danielei

Polițiștii au reconstituit ultimele ore din viața Danielei Florea. Anchetatorii au verificat convorbirile și mesajele telefonice, au audiat martori și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Aceste verificări au ridicat, potrivit anchetatorilor, mai multe semne de întrebare în legătură cu declarațiile fostului partener.

Polițiștii încearcă să stabilească traseul exact al lui Trandafir în perioada în care Daniela Florea a fost ucisă. O atenție deosebită a primit și momentul în care bărbatul ar fi părăsit imobilul. El apare alături de fiul de șase ani al celor doi și cu câinele familiei, într-un interval care corespunde momentului în care anchetatorii plasează crima. În prezent, copilul se află într-un centru pentru minori.

Un alt element important din anchetă este un mesaj trimis de pe telefonul Danielei după dispariția ei. Femeia ar fi transmis unei prietene și bonei copilului un mesaj scurt: „Plec în vacanță”. Mesajul a ridicat imediat semne de întrebare pentru persoanele care o cunoșteau. Potrivit acestora, formularea și situația nu se potriveau cu planurile femeii. Îngrijorarea apropiaților a crescut și după apariția unor informații despre un miros puternic care venea din apartament.