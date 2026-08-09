Zelenski: Rusia ar putea primi 50.000 de soldați nord-coreeni. Ucraina cere sprijin aerian Coreei de Sud

Volodimir Zelenski declară că aproximativ 50.000 de soldaţi nord-coreeni vor fi trimişi în Rusia. Președintele ucrainei cere sprijinul Coreei de Sud pentru apărarea aeriană a ţării.

Zelenski a afirmat sâmbătă, într-o postare pe X, că "a fost luată o decizie pentru desfășurarea a 30.000 până la 50.000 de nord-coreeni pe teritoriul Rusiei". În luna iulie, liderul ucrainean estima că numărul acestora va fi de aproximativ 30.000. El nu a oferit detalii despre modul în care a obținut informația, scrie Reuters, potrivit Mediafax.

Președintele ucrainean a mai spus că în Ucraina au fost găsite rachete nord-coreene

"Este absolut clar că Coreea de Nord va continua să acumuleze experiență în războiul modern, să primească licențe din partea Rusiei și tot felul de instrumente militare de la aceasta", a declarat Zelenski.

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El a cerut și o cooperare mai strânsă cu Seulul, în special în domeniul apărării aeriene.

"Ne-am dori foarte mult să primim sprijin din partea Coreei de Sud într-un domeniu în care avem un deficit", a spus Zelenski, referindu-se la sistemele de apărare aeriană.

Ucraina are un deficit de sisteme moderne de apărare aeriană, iar Rusia folosește tot mai multe rachete balistice, dificil de interceptat.

"Suntem pregătiți să lucrăm și la acordul privind dronele și în alte domenii", a adăugat el. Potrivit președintelui ucrainean, diplomații de la Kiev sunt deja în contact cu autoritățile sud-coreene pentru posibile acorduri.

Ce prevede tratatul dintre președintele rus și liderul nord-coreean

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat, în iunie 2024, un tratat de parteneriat strategic. Acordul prevede inclusiv ajutor reciproc dacă una dintre cele două țări este atacată.

Phenianul a trimis până acum aproximativ 14.000 de soldați în regiunea rusă Kursk, unde au ajutat armata rusă să respingă ofensiva forțelor ucrainene.

Coreea de Nord ar fi obținut venituri externe de până la 22 de miliarde de dolari între 2022 și 2025, în mare parte datorită alianței militare cu Rusia și războiului din Ucraina. Regimul lui Kim Jong Un a transformat stocurile uriașe de muniție, producția militară și chiar trimiterea de soldați pe front într-una dintre cele mai importante surse de valută ale Phenianului, potrivit unei analize Bloomberg.