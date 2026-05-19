Fiul fondatorului unui celebru lanţ de modă a fost arestat în Spania şi este bănuit că şi-a ucis tatăl, unul dintre cei mai bogaţi oameni din ţară. Crima s-ar fi petrecut pe o cărare montană. La momentul tragediei a fost considerată un simplu accident.

Încătuşat, Jonathan Andic a fost adus de poliţişti în faţa judecătorului. A fost anunţat că este principalul suspect în cazul morţii tatălui său, fondatorul unui lanţ celebru de haine. În decembrie 2024, cei doi făceau o drumeţie pe un drum extrem de periculos atunci când bărbatul în vârstă de 71 de ani a căzut într-o râpă şi a murit.

Decesul a fost considerat iniţial un accident, dar la finalul anului apăreau primele indicii că ar fi fost, de fapt, o crimă. fiul magnatului a devenit principalul suspect.

"Un accident, o cădere de la înălţime despre care poliţiştii au înţeles încă de la început că prezintă detalii care nu se leagă. Mai ales după ce Jonathan Andic a dat, ca martor, o lungă declaraţie care prezenta multe contradicţii", a spus Mayka Navarro, jurnalistă La Vanguardia.

Articolul continuă după reclamă

Cu o avere estimată la 4,5 miliarde de euro, Isak Andik e considerat un vizionar în industria modei. Plecase la drum cu un magazin de haine în Barcelona, alături de fratele lui. 40 de ani mai târziu, imperiul lui numără peste 2.800 de magazine la nivel global şi generează venituri de aproape 4 miliarde anual.

Succesul ar fi şi motivul tragediei, scrie presa spaniolă. Jonathan Andic a încercat de două ori să preia frâiele companiei, dar a fost de fiecare dată refuzat de tatăl lui.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰