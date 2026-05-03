Revista pe care trebuie să o citeşti astăzi, ca să afli ce porţi mâine, ajunge şi în România! Biblia Modei, Vogue, va avea o primă ediţie autohtonă anul viitor. Un vis împlinit pentru oricine i-a răsfoit vreodată paginile. Şi o premieră istorică pentru întreaga industrie fashion de la noi, care îşi poate face vocea auzită între paginile unei publicaţii care dă ora exactă în stil!

"Revista este din arhiva mamei. Aici este scrisul ei, mi-a scris numele pe revistă, de parcă ar putea uita cum mă cheamă!", declara Cindy Crawford, fotomodel, pentru Vogue.

"Nu prea fac asta, mă ruşinez, dar pe asta am pus-o în ramă, căci înseamnă foarte mult pentru mine!", spunea şi Selena Gomez, artistă.

"Este ca atunci când tipul ăla îţi bate la uşă şi te anunţă că ai câştigat premiul de un milion de dolari.", spunea Jennifer Aniston, actriţă.

Asta înseamnă, în cuvintele vedetelor internaţionale, să ajungi pe coperta Vogue. Un fel de Oscar în modă, care de peste un secol este instanţa supremă a stilului.

Povestea începe în 1892, cu primul număr a ceea ce era pe atunci o revistă săptămânală adresată lumii bune din New York.

În 1932, odată cu prima copertă cu fotografie color, Europa întreagă aflase deja despre Vogue. Însă adevărata revoluţie a venit mai târziu şi poartă un singur nume.

Reporter: De cât timp lucrezi în acest birou?

Anna Wintour, fost redactor-şef al publicatiei Vogue: Dintotdeauna!

Cu tunsoarea bob inconfundabilă şi ochelarii negri, Anna Wintour, fostul redactor-şef al publicaţiei, a transformat revista în ceea ce este astăzi: vocea care decide ce este relevant şi ce nu. Prima ei copertă a stârnit rumoare: a fost pentru întâia dată când o revistă de lux spunea că poţi să fii elegantă şi în jeanşi!

"Am spus: Hai să încercăm asta! Îmi amintesc că ne-au sunat de la tipar pentru că au crezut că am făcut o greşeală!", a declarat Anna Wintour, fost redactor-şef al publicatiei Vogue.

De atunci, au trecut 38 de ani.

"Aici se întâlnesc forţele fashion ca să construiască ceva absolut incredibil!", preciza Victoria Beckham, femeie de afaceri.

Iar în curând, Biblia Modei va ajunge şi în mânile cititorilor români, în varianta autohtonă. Un pas uriaş în promovarea talentelor locale pe scena globală.

"Să avem o platformă internaţională care ajută designerii din România să crească, să fie auziți la nivelul global și este cel mai bun, să zicem, instrument pentru a ajunge la acest rezultat.", spune Mario Antico, director executiv și fondator al Aemme.

Vogue România va debuta cu 6 numere tipărite pe an. Dar va fi prezentă şi în mediul online.

"Este o bucurie pentru toți specialiștii din domeniu, pentru toți cei care lucrează în industria de beauty, în industria de fashion, cei care fac muzică, spectacol.", spune Eniko Szanto, stilist.

"În momentul în care apari într-o revistă mare… oricine deschide revista, fie că este un om normal care nu este din industrie, fie că este din industrie, tu ești văzut… și ești văzut la un anumit standard. Atunci atragi branduri, clienți și colaborări", spune Alice Peneaca, actriţă.

Odată cu noua lansare, Vogue îşi extinde reţeaua internaţională la 29 de ediţii. România se va alătura astfel unor pieţe importante precum Statele Unite, Marea Britanie sau Italia.

Primul număr va apărea în primăvara anului 2027.

"Trebuie să însemne ceva să apari în Vogue!", adaugă Anna Wintour.

Francesca Vlădică

