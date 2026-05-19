Rusia şi Belarus desfăşoară exerciţii militare cu arme nucleare

Moscova şi Minsk au desfăşurat exerciţii militare comune care au inclus simulări privind utilizarea armelor nucleare ruseşti, a anunţat luni Ministerul Apărării din Belarus.

Anul trecut, Rusia a dislocat rachete hipersonice cu capacitate nucleară în ţara vecină din vest, iar în 2024 a publicat o doctrină revizuită care plasează Belarus sub umbrela sa nucleară, potrivit France24, relatează News.ro.

Autorităţile au declarat că Rusia şi Belarus au organizat luni exerciţii militare comune cu arme nucleare. Rusia a desfăşurat anul trecut în Belarus racheta Oreshnik, cea mai recentă rachetă hipersonică cu capacitate nucleară, intensificând rivalitatea cu alianţa militară NATO.

"În timpul exerciţiului, se preconizează exersarea aspectelor legate de livrarea muniţiei nucleare şi pregătirea utilizării acesteia în cooperare cu partea rusă", a declarat Ministerul Apărării din Belarus.

Exerciţiul programat "nu este îndreptat împotriva ţărilor terţe şi nu reprezintă o ameninţare la adresa securităţii din regiune", a adăugat acesta într-o declaraţie publicată pe reţelele de socializare.

Forţele aeriene şi de rachete vor participa la exerciţiu, a precizat ministerul. Săptămâna trecută, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat trupelor să întărească frontiera cu Belarus în nord, susţinând că Moscova pregăteşte o nouă ofensivă din această zonă.

Belarus rămâne unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Moscovei

El a afirmat că Rusia, care a folosit Belarusul ca punct de plecare pentru invazia sa din 2022, doreşte să atragă fosta republică sovietică şi mai adânc în război. Luni, Kremlinul a respins acuzaţiile lui Zelenski, calificându-le drept "o încercare de incitare suplimentară".

Belarus, o ţară fără ieşire la mare din Europa de Est, condusă de peste 30 de ani de Alexander Lukashenko, un aliat apropiat al lui Putin, depinde puternic de Moscova din punct de vedere economic şi militar.

