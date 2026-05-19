Două românce, plătite de un om de afaceri să se culce cu ministrul Transporturilor din Spania

Scandal uriaș în Spania, în care apare numele fostului ministru spaniol al Transporturilor, José Luis Ábalos. Potrivit publicației El Espanol , acesta ar fi organizat o partidă de sex în trei, cu două prostituate românce în timpul pandemiei, când existau restricții de călătorie. Incidentul ar fi avut loc cu doar cinci zile înainte de a fi demis de premierul Pedro Sánchez.

Ministrul Transporturilor, Mobilității și Agendei Urbane, José Luis Ábalos, vorbește în timpul inaugurării conferinței despre „Noul Bauhaus European” la Centrul de Creație Contemporană Matadero-Madrid, pe 2 iulie 2021, la Madrid - Profimedia

Cele două românce au călătorit la Zaragoza folosind adeverințe false de muncă pentru a se întâlni cu fostul ministru al Transporturilor. José Luis Ábalos ar fi participat la întâlnirea cu prostituatele în timpul unei deplasări oficiale în regiune, în aprilie 2021, în plină pandemie și în contextul restricțiilor severe de circulație între comunitățile autonome.

Informația se bazează pe mesaje WhatsApp și documente găsite pe dispozitivele lui Koldo García, fost consilier al ministrului, în care s-ar detalia organizarea deplasării româncelor către capitala aragoneză.

Conform aceleiași publicații, femeile au fost identificate în documente de muncă drept presupuse „tehniciene în studii de construcții”, legate de compania Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), deținută de omul de afaceri José Ruz.

Constructorul este investigat de Audiența Națională privind presupuse atribuiri ilegale de contracte publice în perioada în care Ábalos conducea Ministerul Transporturilor.

Permise false pentru deplasare în timpul stării de alertă

Informațiile publicate susțin că cele două femei, identificate drept Rozalia și Ofelia, alias „Gabriela”, au primit certificate de muncă falsificate pentru a-și justifica deplasările între Valencia și Zaragoza în timpul stării de urgență.

La acea dată existau încă restricții de mobilitate cauzate de criza sanitară Covid-19, fiind permise doar deplasările justificate prin motive profesionale sau necesități urgente.

Documentele, presupus emise de firma LIC, le identificau pe cele două femei drept angajate implicate în proiecte de construcții. Potrivit mesajelor interceptate, Koldo García le-ar fi trimis direct escortelor aceste documente înaintea călătoriei.

„Spuneți că mergeți pentru muncă”, i-ar fi scris Koldo uneia dintre femei, într-o conversație citată de publicație.

Biletele de tren ar fi fost de asemenea gestionate de anturajul consilierului ministerial. Femeile au călătorit din Valencia la Tarragona cu un tren Euromed și apoi au luat un AVE către Zaragoza.

Călătoria dus a avut loc pe 15 aprilie 2021, iar întoarcerea pe 17 aprilie, deși agenda oficială a lui Ábalos în Aragón prevedea activități doar între 15 și 16 aprilie.

Hotelul și coordonarea lui Koldo García

Potrivit El Español, rezervarea la hotelul NH Collection Gran Hotel din Zaragoza a fost organizată tot de Koldo García. Camera rezervată pentru femei figura pe numele Rozalia, însă adresa de e-mail de contact aparținea chiar consilierului ministerial.

Mesajele reflectă cum una dintre escorte întreba constant despre accesul la hotel și organizarea întâlnirii.

„Atunci mergem direct în cameră? Nu va fi nicio problemă?”, întreba una dintre ele într-un mesaj reprodus de publicație.

Mai târziu, în cursul nopții, conversația continua cu referiri la băuturi, camere și întâlniri în hotelul unde era cazată delegația ministerială.

Potrivit informațiilor publicate, Koldo a coordonat personal deplasările celor două femei și a supravegheat atât rezervarea hotelului, cât și logistica întregii călătorii.

Vizita oficială alături de Pilar Alegría

În aceeași zi de 15 aprilie 2021, José Luis Ábalos desfășura o agendă instituțională intensă în Aragón, însoțit de atunci delegata Guvernului în regiune, Pilar Alegría.

În timpul zilei, ministrul a participat la inaugurarea unor infrastructuri feroviare la Canfranc, alături de președintele regiunii Aragón, Javier Lambán, și de președinta Adif, Isabel Pardo de Vera.

Ulterior, Ábalos și Pilar Alegría au efectuat o vizită oficială la Basilica del Pilar. Mesajele interceptate arată și conversații anterioare între Alegría și Koldo García privind organizarea meselor și deplasărilor în timpul vizitei ministrului.

„Dacă trebuie să caut un loc pentru prânz sau cină în zilele în care veniți aici, spune-mi”, i-ar fi scris Alegría într-unul dintre mesajele publicate.

A doua zi, în ciuda presupusei petreceri nocturne, Ábalos și-a continuat agenda oficială participând la conferințe despre logistică feroviară înainte de a reveni la Madrid.

Consum de substanțe în timpul nopții

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale informațiilor publicate îl reprezintă referirile la presupusul consum de substanțe în timpul întâlnirii de la hotelul din Zaragoza.

Potrivit El Español, conversațiile dintre Koldo García și Rozalia conțin mesaje referitoare la cantități consumate și comentarii despre comportamentul ministrului în timpul nopții.

„Data viitoare, doar 2 porții de chestia aia, nu mai mult”, ar fi scris una dintre femei referindu-se la viitoare întâlniri. În alte mesaje, escorta comenta că „a încercat să aibă cât mai multă grijă de ministru” și făcea referire la faptul că „dacă nu îl presează nimeni, el nu consumă”.

Publicația interpretează aceste conversații drept aluzii la consumul de substanțe stupefiante în timpul întâlnirii. În plus, femeia afirma că Ábalos s-a simțit „foarte bine cu Gabriela”, referindu-se la cea de-a doua escortă deplasată din Valencia.

Cazul Koldo continuă să se extindă

Noile dezvăluiri apar în plină desfășurare a investigațiilor judiciare legate de “cazul Koldo”, care afectează anturajul fostului ministru al Transporturilor și mai multe contracte publice atribuite în timpul pandemiei.

Omul de afaceri José Ruz apare menționat în diverse rapoarte ale Unității Centrale Operative (UCO) a Gărzii Civile drept unul dintre contractorii apropiați ai cercului lui Koldo García.

Compania sa, Levantina Ingeniería y Construcción, a primit contracte de milioane de euro din partea Ministerului Transporturilor în perioada în care Ábalos era ministru.

Publicarea noilor mesaje și documente continuă să crească presiunea politică și judiciară asupra fostului ministru socialist, a cărui imagine rămâne puternic asociată cu evoluția cazului.

În paralel, dezvăluirile privind presupusele întâlniri cu prostituate în timpul deplasărilor oficiale au generat o puternică polemică politică legată de utilizarea resurselor publice, a deplasărilor și a documentelor de muncă în timpul pandemiei.

