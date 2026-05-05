Moda rapidă ține pasul cu creşterea copiilor la prețuri avantajoase pentru părinți. Însă are dezavantajele ei - chimicalele din textilele importate din ţările asiatice pot duce la alergii şi la alte afecţiuni grave, aşa încât, mulţi părinţi caută alternative sigure, ecologice. Cum piaţa nu satisface întotdeauna cererea, câteva mame s-au gândit să facă din asta o afacere.

Lucia a pornit de la experiența personală. Pielea fetiţei ei era foarte sensibilă - făcea alergii la hainele din comerț. Prin urmare, a inceput să caute materiale de mai buna calitate, iar preocuparea ei s-a transformat incet, incet in afacere.

"Pe perioada bebeluşeniei a trebuit să facem nişte căutări mai ample în piaţă doar că la vremea respectivă nu erau atât de multe produse din materiale certificate. Folosim foarte mult inul, avem mai multe categorii de in, un in premium şi un in prespălat; muselina este folosită mai mult pentru fetiţe. Bumbacul, mai nou canepă şi panză topită", a spus Lucia Curtache.

La prețuri pe măsură: seturile pornesc de la 400 de lei şi pot ajunge până la 700 de lei.

Andreea urmează să nască în curând și deja pregãteşte garderoba bebelușului. Îşi doreşte calitate, nu cantitate.

"Ne interesează să fie un confort pentru bebeluş, să poate să respire foarte bine pielea, să nu îi provocăm nimic neplăcut. Am înţeles că sunt foarte ok cele din bumbac, organice", a spus și Andreea Bălan, viitoare mamă.

În ciuda costurilor mai ridicate, vânzările cresc.

"Pur şi simplu vor să evite plasticul, vor o viaţă mai sănătoasă pentru copiii lor şi un mediu mai sănătos pentru copiii lor iar asta porneşte de la hăinuţe pentru că sunt foarte aproape de pielea copilului şi sunt prima barieră. În mare parte hăinuţele sunt din bumbac organic dar avem şi din vâscoză, avem şi din lână pentru sezonul mai rece. Hăinuţele sunt produse în India, iar noi le importăm în Europa", a spus Ioana Rahău, reprezentantul unui magazin de profil.

Atenție, standardele de calitate pot fi verificate și pe etichetă.

"Noi lucrăm cu producători ... îi căutăm să fie furnizori autorizaţi, care-şi fac teste pe produse, testează materialele să fie curate şi să fie furnizori din Europa, avem chiar şi din Republica Moldova un furnizor, din Olanda", a spus Diana Paramanov, reprezentantul unui magazin de haine.

Părinţii ajung la astfel de magazine după ce observă primele probleme pe pielea celor mici. Sau, după o vizită la medic.

"Să evităm ţesăturile din plastic, cu foarte mulţi coloranţi ... pot conţine coloranţi artificiali , toxici, metale grele şi trebuiesc evitaţi" - Camelia Păun, medic pediatru.

