V-aţi gândit vreodată că inspiraţia vestimentară poate veni chiar din cultura românească? Din sculpturi, mai exact. Îl descoperim în această lumină pe Brâncuşi. Zeci de ţinute inspirate de opera lui au defilat la cel mai mare eveniment de fashion al începutului de an, ediţia a XX a Show-ului de Stilism Arty: FASHION Moments. Iar tema nu a fost deloc departe de cea de la Met Gala, "Costume Art", pentru că şi creaţiile designerilor români au fost inspirate tot de artă, dar de arta tradiţional românească.

"Toată colecţia se bazează pe Coloana infinitului. Sunt nişte haine cu volum, care clar sunt inspirate din Brâncuşi. Cam toate hainele sunt bazate pe piese arhitecturale, sculpturale. Culorile le-am ales pentru ca el a creat și tot ce a creat sunt culori mai închise, mai pământii, dar într-adevăr a sculptat în piatră. Este și auriul, și argintiul, marourile, vișiniul, negrul, cam astea sunt culorile Brâncuşi", a declarat Ioana Gata, designer vestimentar.

Reporter: Unde îl vedem pe Brâncuși în aceste ținute?

Beatrice Linda Dinu, designer vestimentar: Zborul, în primul rând zborul, pasărea. Am îmbinat partea geometrică cu partea compozistică. Am încercat să nu merg extrem de mult pe zona tradițională. Întotdeauna tradiționalul poate fi reinterpretat, găsim mici elemente care sunt în aceste piese vestimentare, piesele pot fi purtate și de zi cu zi. Se poartă volumele, dar volumele trebuie echilibrate. Niciodată nu avem volum și sus și jos. Dacă jos avem un volum foarte mare, sus trebuie sa fie un volum echilibrat. Moda este artă și noi suntem arta. Arta este important cum o purtăm, cum o transformăm și ceea ce dorim să transmitem mai departe.

"E un eveniment multi-art în care am combinat sculptura, avându-l pe Giuliano Dumitriu cu o operă absolut fabuloasă, un triptic derivat din Coloana Infinitului, și anume o coloană masculină, o coloană feminină și o coloană a generațiilor viitoare. După aceea, avem un moment atipic pentru show-urile mele de dans, derivat strict din Brâncuși. Muzica, un mix unic, făcut în premieră. Nişte concepte sonore care-l caracterizau pe Brâncuși plecând de la jazz-ul anilor 30, un mixaj cu muzica tradițională românească veche, Maria Tănase, Anton Pann, al treilea triptic este muzica pariziană", a transmis Alin Gălățescu, analist de modă.

