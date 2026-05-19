Kelemen Hunor: "Ne trebuie un Guvern ca să atingem jaloanele PNRR. După aceea, putem să ne certăm din nou"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că România trebuie să aibă un guvern până la jumătatea lunii iunie, el mărturisind că a renunţat la aşteptările sale privind existenţa unui guvern învestit în prima parte a lunii viitoare, cel mai târziu. Kelemen afirmă că e nevoie de Guvern pentru a finaliza PNRR, subliniind că, după aceea, politicienii pot să se "certe din nou".

la 19.05.2026 , 22:03
Kelemen Hunor vorbeşte despre necesitatea unui guvern pentru a atinge jaloanele PNRR
"Eu cred că până în 10 iunie, 15 iunie, cel târziu, ar trebui să avem (Guvern – n.r.). Eu, iniţial, credeam că putem să avem în ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate. Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie, ca să existe timp de două săptămâni sau trei săptămâni, cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR. După aceea, putem să ne apucăm şi să ne certăm din nou, dar prima dată trebuie să faci treabă", a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Digi24.

Liderul UDMR consideră că va fi nevoie de o nominalizare din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru. 

"Eu cred că tot acolo vom ajunge, la un moment dat, că trebuie să fie o nominalizare din partea preşedintelui. Poate că mai face o rundă de consultări, săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, poate că mai sunt şi discuţii informale între partide, între lideri politici, nu ştiu, dar la un moment dat trebuie să fie o nominalizare", a declarat preşedintele UDMR.

