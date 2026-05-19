Trump spune că a anulat un atac asupra Iranului, după ce aliați din Golf au cerut negocieri

Președintele american Donald Trump a declarat luni că a suspendat un atac planificat împotriva Iranului, după ce Teheranul a transmis Washingtonului o nouă propunere de pace. Liderul de la Casa Albă spune că există acum "o șansă foarte bună" pentru un acord care să limiteze programul nuclear iranian.

Potrivit lui Trump, după primirea noii propuneri, armata americană a primit ordin să suspende operațiunea militară pregătită pentru ziua următoare, însă să rămână pregătită pentru "un atac de amploare" dacă negocierile eșuează, relatează Reuters.

"Nu vom mai desfășura atacul programat împotriva Iranului mâine, însă armata trebuie să fie pregătită să acționeze imediat dacă nu se ajunge la un acord acceptabil", a transmis Trump.

Anterior, administrația americană nu anunțase public existența unui astfel de plan militar, iar Reuters precizează că nu a putut confirma dacă pregătirile pentru atac erau deja în desfășurare.

Trump a mai spus că liderii din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite i-au cerut să amâne atacul, convinși că un acord poate fi obținut.

"Pare să existe o șansă foarte bună să ajungă la o înțelegere. Dacă putem face asta fără să îi bombardăm masiv, voi fi foarte fericit", le-a declarat Trump jurnaliștilor.

Ministerul iranian de Externe a confirmat că poziția Teheranului a fost transmisă Statelor Unite prin intermediul Pakistan, țară care mediază de mai multe săptămâni schimburile de mesaje dintre cele două părți.

Surse pakistaneze citate de Reuters susțin însă că negocierile rămân dificile.

"Își schimbă constant condițiile. Nu mai avem mult timp", a declarat o sursă apropiată discuțiilor.

În paralel, Iranul continuă să transmită mesaje ferme. Comandamentul militar iranian Khatam al-Anbiya a avertizat că forțele armate sunt "pregătite să apese pe trăgaci" în cazul unui nou atac american.

"Orice nouă agresiune va primi un răspuns rapid, decisiv și extins", a declarat comandantul Ali Abdollahi, citat de agenția iraniană Tasnim.

Noua propunere iraniană ar include încetarea conflictului, redeschiderea Strâmtorii Hormuz - una dintre cele mai importante rute petroliere din lume - și ridicarea unor sancțiuni maritime. Surse iraniene susțin că Washingtonul ar fi acceptat deja eliberarea unei părți din fondurile iraniene blocate în bănci străine și ar fi arătat mai multă flexibilitate privind continuarea unui program nuclear civil sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Statele Unite nu au confirmat oficial aceste informații.

Un armistițiu fragil este în vigoare după șase săptămâni de conflict izbucnit în urma loviturilor aeriene americano-israeliene asupra Iranului. Tensiunile rămân însă ridicate, după ce mai multe drone lansate din Irak au vizat state din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Kuweit.

Denisa Vladislav

