Și-a ucis sora și i-a aruncat trupul într-un lac din Călărași. Apoi a anunțat că a dispărut

Plan diabolic pus la cale de un bărbat din Călărași. După ce a întreținut relații sexuale cu sora lui cu probleme psihice, a ucis-o. La două zile după crimă, împreună cu familia, acesta a decis să îi arunce trupul într-un lac din Călărași. Apoi, liniștit, a anunțat la poliție dispariția femeii.

Banda nu treceti care imprejmuiește locul unei crime - arhiva

O femeie de 38 de ani, cunoscută cu probleme psihice, a fost ucisă cu un cuțit de fratele ei. Cadavrul a fost aruncat într-un lac din Călărași.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, procurorii au cerut arestarea preventivă a unui bărbat de 37 de ani, acuzat de omor.

Filmul crimei

Articolul continuă după reclamă

Din cercetări a reieșit că, în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe fondul consumului de alcool și a faptului că femeia de 38 de ani, sora autorului, era cunoscută cu probleme psihice, inculpatul a întreținut cu aceasta raporturi sexuale. Când victima a vrut să plece de la domiciliul părinților, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit.

În urma acestora, femeia a murit. După două zile, membrii familiei ar fi decis să arunce cadavrul în apa lacului Mostiștea, iar în 24 ianuarie au anunțat dispariția victimei.

Cadavrul a fost descoperit în 19 februarie.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰