Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România

"Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic şi durabil dintre Statele Unite şi România", anunţă Ambasada SUA la Bucureşti. El îşi va prelua oficial funcţia după prezentarea scrisorilor de acreditare preşedintelui României. Nicuşor Dan.

Donald Trump a anunţat, în 25 mai 2025 că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti. "Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate", a transmis Trump.

Nirenberg a fost nominalizat oficial în 18 iunie 2025, iar în 19 decembrie a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite. "Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri", a transmis atunci Ambasada SUA la Bucureşti.

Cine este Darryl Nirenberg

Noul ambasador american la Bucureşti a studiat Dreptul, iar în timpul facultăţii a vândut ziare şi a zugrăvit case pentru a se întreţine. Acum este partenerul unei case de avocatură de la Washington, specializată în promovarea intereselor clienţilor în faţa Congresului şi a Casei Albe. Înainte să plece la Bucureşti şi-a făcut bine temele.

Darryl Nirenberg, fost consilier al Senatului Statelor Unite, cu peste 40 de ani de experienţă în politică externă, a fost nominalizat în luna mai ca ambasador în România chiar de preşedintele american Donald Trump. În timpul audierilor de luna trecută din Senatul american, el a dezvăluit că arborele său genealogic se întinde până în estul Europei.

"Bunicii mei au emigrat în această țară din Europa de Est. Și am văzut desfășurarea istoriei în timpul în care am făcut parte din echipa acestui comitet, când a căzut Zidul Berlinului, când poporul român și-a câștigat libertatea de sub comunism. Dacă aș fi confirmat, cercul s-ar închide", a mai spus Darryl Nirenberg.

Iulia Iancu Like

