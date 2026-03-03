SURSE: România analizează să fie şi sub umbrela nucleară a Franţei, după cea a NATO

România analizează posibilitatea de a participa la programul privind umbrela nucleară a Franței, anunțat luni de președintele Emmanuel Macron, au declarat surse politice pentru Observator. Țara noastră a participat la aceste discuții, dar în acest moment este prea devreme pentru o concluzie. România este oricum sub umbrela nucleară a SUA prin tratatele NATO.

România nu se află pe lista anunțată luni de președintele Franței, Emmanuel Macron, la prezentarea unei noi doctrine nucleare de descurajare avansată, prin care, în premieră, Parisul ia în calcul să staționeze arme nucleare pe teritoriul a șase țări partenere: Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Danemarca și Suedia. În plus, umbrela nucleară ar urma să protejeze inclusiv Germania și Marea Britanie.

Surse politice au declarat pentru Observator că toate țările NATO au participat la discuțiile privind umbrela nucleară a Franței, inclusiv România, și au confirmat că au existat discuții la nivel de ambasadori NATO. În prezent, România analizează această idee.

Includerea în această cooperare nucleară ar putea însemna inclusiv ca pe teritoriul României să fie focoase nucleare. Un alt avantaj ar fi descurajarea unui atac, pentru că am putea găzdui avioane franceze care pot transporta focoase nucleare. Cu toate acestea, decizia de folosire a armelor nucleare va rămâne exclusiv la Paris. Nu va exista o comandă comună.

Articolul continuă după reclamă

Țara noastră este deja sub umbrela nucleară a NATO, ceea ce include și capacitatea nucleară a Franței (dar și a SUA și Marii Britanii).

Și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a confirmat discuțiile pe această temă. "Se analizează în România, cu Administrația Prezidențială, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Apărării, să vedem cum evoluează discuțiile în perioada următoare. E și o chestiune de acceptabilitate din partea populației, sunt avantaje, sunt dezavantaje. Cu siguranță și România va avea un punct de vedere pe marginea acestui subiect. O sporire a capacității presupune o descurajare mai puternică. Pe de altă parte, pot fi interpretări că o astfel de prezență poate irita mai tare și devii țintă. Astfel de lucruri sunt analizate cu raționament și cu argumente", a declarat ministrul Miruţă la Digi24.

Întrebat ulterior, la Antena 3 CNN de ce România nu se află pe lista de opt state a Franței, ministrul Miruță a explicat că răspunsul tehnic este că aeronavele pe care România le utilizează acum nu au capacitatea să încarce și să transporte o astfel de încărcătură.

Întrebat dacă România își dorește o astfel de cooperare nucleară, Miruță a transmis că "nu se pune problema să nu fim, România este sub umbrela nucleară a Franței, acum e despre a prelungi această umbrelă de pe teritoriul altor țări, ca să lungești raza de acțiune mai departe".

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰