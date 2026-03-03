Foşti ambasadori americani la Bucureşti reproşează României că nu sprijină public eforturile SUA în Iran
Organizaţia "Alianţa", formată din foşti ambasadori americani la Bucureşti şi care este condusă de Adrian Zuckerman, a reproşat României că nu susţine, la nivel public, "eforturile continue ale Statelor Unite de a elibera poporul iranian și de a pune capăt regimului său criminal".
Liderilor politici li se reaminteşte, într-un comunicat, că "România are o relație transatlantică specială cu Statele Unite și beneficiază de investiții economice americane substanțiale".
Redăm mai jos textul integral publicat de grupul Alianţa.
Conform descierii de pe pagina de Facebook, Alianţa este "o organizație națională non-profit creată pentru a consolida legăturile culturale, economice și de securitate dintre Statele Unite și România."
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰