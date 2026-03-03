Organizaţia "Alianţa", formată din foşti ambasadori americani la Bucureşti şi care este condusă de Adrian Zuckerman, a reproşat României că nu susţine, la nivel public, " eforturile continue ale Statelor Unite de a elibera poporul iranian și de a pune capăt regimului său criminal ".

Foşti ambasadori americani la Bucureşti reproşează României că nu sprijină public eforturile SUA în Iran - Profimedia

Liderilor politici li se reaminteşte, într-un comunicat, că "România are o relație transatlantică specială cu Statele Unite și beneficiază de investiții economice americane substanțiale".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Redăm mai jos textul integral publicat de grupul Alianţa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conform descierii de pe pagina de Facebook, Alianţa este "o organizație națională non-profit creată pentru a consolida legăturile culturale, economice și de securitate dintre Statele Unite și România."

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰