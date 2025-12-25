De Crăciun, fostul președinte Joe Biden le-a oferit tuturor utilizatorilor de pe X un subiect de discuție, distribuind o fotografie de familie ciudată - în care el însuși era abia vizibil.

Fotografie misterioasă distribuită de Joe Biden, în noaptea de Ajun: "Unde e Joe?" - Hepta

Biden, în vârstă de 83 de ani, a distribuit imaginea cu el și șapte membri ai familiei sale în jurul orei 21:00, în Ajunul Crăciunului, scriind: "Vă doresc un Ajun de Crăciun liniștit, plin de bucurie și iubire."

În mod surprinzător, cel de-al 46-lea președinte, predispus la gafe, nu a fost în prim-plan, așa cum este obișnuit pentru figuri marcante şi politicieni.

În schimb, fostul prim fiu al ţării, Hunter Biden, care a folosit cândva numele de cod "Chieftain" în cadrul Serviciului Secret, și fiica sa Maisy ocupă locația principală.

Chipul fostului președinte este parțial ascuns într-un colț de fosta primă doamnă Jill Biden.

Fiica lui Joe Biden, Ashley, soția lui Hunter, Melissa Cohen, și alți doi nepoți completează grupul.

"Mi-a luat ceva timp să te găsesc, campionule", a răspuns un utilizator X, cu o captură de ecran de aproape a locației lui Biden.

"Unde e Joe?", a scris un altul.

