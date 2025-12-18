Donald Trump a făcut bilanţul după aproape un an de mandat în discursul tradiţional de Crăciun adresat naţiunii americane. În loc să vorbească despre planurile sale de viitor, liderul de la Casa Albă a transformat discursul într-un miting de campanie şi un atac la adresa predecesorului său, Joe Biden, pe seama căruia a pus toate problemele cu care se confruntă ţara.

Cu toate astea, doar 40% dintre americani spun că sunt mulţumiţi de activitatea preşedintelui.

Aşa şi-a început preşedintele Statelor Unite discursul de 19 minute adresat americanilor la final de an. Donald Trump l-a învinuit pe Joe Biden, fostul preşedinte, pentru problemele cu care se confruntă ţara - creşterea preţurilor, salariile mici şi imigraţia ilegală.

În scurt timp, discursul său aniversar s-a transformat într-un miting de campanie. Liderul de la Casa Albă a promis reforme în sistemul de sănătate şi a anunţat că va pune capăt programului Obamacare, prin care 45 de milioane de americani săraci beneficiază de asigurări de sănătate.

În discursul festiv, politica externă a Statelor Unite a fost amintită doar în treacăt, cu o scurtă referire la Conflictul din Gaza, nicun cuvânt despre războiul din Ucraina şi tensiunile cu Venezuela.

"Punem America pe primul loc și facem America din nou măreață. Foarte simplu. Facem America din nou măreață", a declarat Donald Trump.

Donald Trump încheie primul an din mandatul său cu probleme interne. Doar 27% dintre americani spun că viaţa lor s-a îmbunătăţit. Dacă s-ar reorganiza alegeri, doar 39% dintre americani ar mai vota pentru el.

Asta nu il opreşte însă pe liderul american, care caută soluţii pentru a putea candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă şi a consultat deja un celebru avocat specializat în drept constituţional.

