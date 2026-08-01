Franţa şi Italia, măsuri sporite de securitate, în urma pătrunderii migranţilor în Ceuta

Italia şi Franţa îşi intensifică sâmbătă controalele la frontierele cu Spania, după intrarea ilegală, în această săptămână, a aproximativ 60.000 de migranţi proveniţi din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, ceea ce a declanşat o criză în cadrul Uniunii Europene.

Vineri seara, Ministerul spaniol de Interne a anunţat că peste 48.000 dintre aceştia s-au întors în Maroc, iar începând cu miezul nopţii, sute de persoane, în special tineri, au început să fie repatriaţi la bordul a zeci de autobuze, au constatat jurnaliştii AFP la Fnideq, oraşul de frontieră marocan situat lângă Ceuta.

Aceştia sosiseră trecând graniţa terestră sau pe mare. Treizeci şi patru au murit, mulţi dintre ei înecaţi, potrivit autorităţilor locale din Ceuta.

Încă de joi, Italia anunţase că intenţionează să suspende Spania din spaţiul Schengen, o măsură pentru care Roma a obţinut sprijinul Finlandei şi al Danemarcei.

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O propunere calificată drept "demagogică" de către Spania şi cu o aplicabilitate incertă, juriştii consultaţi de AFP asigurând că este imposibil să fie aplicată în cadrul juridic actual.

Începând de sâmbătă, potrivit Ministerului de Interne italian, se efectuează controale la frontierele aeriene şi maritime cu Spania asupra cetăţenilor non-europeni care sosesc din Spania.

În Franţa, numărul poliţiştilor şi jandarmilor de la frontiera franco-spaniolă a crescut de cinci ori începând de sâmbătă, ajungând la 334, a anunţat vineri ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

Acest anunţ a venit în urma solicitării preşedintelui Emmanuel Macron de a "consolida controalele la frontiera cu Spania".

La rândul său, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat pe X: "Nu este momentul să ne divizăm. Este momentul să continuăm să construim o Uniune Europeană puternică şi unită"

Imaginile acestei crize au declanşat o reacţie vehementă din partea dreptei şi a extremei drepte europene cu privire la controalele la frontierele spaţiului Schengen.

"Aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraşul nostru", a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, Juan Vivas, preşedintele administraţiei locale din Ceuta, adică „70% din populaţia din Ceuta”.

Cu toate acestea, potrivit autorităţilor spaniole, majoritatea acestor migranţi - în foarte mare parte marocani, în principal tineri şi adolescenţi - s-ar fi întors în Maroc.

Ceuta, un mic teritoriu cu 84.000 de locuitori situat la extremitatea nordică a Marocului, la graniţa cu Strâmtoarea Gibraltar, constituie una dintre cele două frontiere terestre dintre Africa şi Europa (alături de cealaltă enclavă spaniolă, Melilla).

În noaptea de vineri spre sâmbătă, grupuri de tineri rătăceau pe străzi şi de-a lungul plajei din Ceuta, unde sunt dislocaţi numeroşi militari, în special în jurul portului de unde pleacă feriboturile spre continentul european.

Vineri seara, numeroşi poliţişti patrulau pe străzile oraşului, unii dintre ei pe motociclete, urmărind grupuri de tineri pentru a-i dispersa, au constatat jurnaliştii AFP.

Pe o plajă, zeci de bărbaţi dormeau pe nisip, iar unii au aprins focuri, la câţiva metri de un vehicul al poliţiei, potrivit AFP.

"Vin pentru că nu au niciun viitor în Maroc, încearcă să-şi îndeplinească visul european", a declarat Mohamed, un şofer de taxi în vârstă de 35 de ani din Ceuta, care nu a dorit să-şi dezvăluie numele de familie.

La punctul de frontieră, în jurul miezului nopţii, în faţa unui important dispozitiv de forţe de poliţie şi militare, numeroşi tineri se întorceau din drum. Unii îi salutau pe militari, care le indicau uşa cu un „adiŕłs!” sau „good bye!”, înainte de a trece din nou graniţa.

"Data viitoare vin cu paşaportul!", le spune Oussam militarilor, îndreptându-se spre graniţă. Tânărul în vârstă de 25 de ani, care deţine un salon de coafură, spune că a vrut să-şi părăsească ţara pentru că "în Maroc e mizerie, nu avem niciun viitor". A traversat înot "trei kilometri": şi el visează la Europa, dar, între timp, se întoarce acasă „să facă un duş şi să mănânce”, pentru că, la fel ca mulţi alţii, nu a mâncat nimic de două zile.

Ajuns vineri dimineaţă împreună cu ministrul său de Interne, Pedro Sánchez a vorbit despre "un atac, o încălcare a integrităţii teritoriale a Spaniei" şi a acuzat "mafiile" că ar fi la originea zvonului privind deschiderea frontierei.

Ministerul spaniol de Interne a anunţat trimiterea imediată a câteva zeci de membri ai Gărzii Civile şi poliţişti, printre care opt scafandri, precum şi o navă şi drone.

La Washington, preşedintele american Donald Trump, care a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale una dintre priorităţile sale, a considerat că imaginile din enclava spaniolă Ceuta seamănă cu „invazia unei ţări”, acuzând pe X Spania că a întreprins „eforturi deliberate” care au favorizat această imigraţie clandestină.

Această criză migratorie din Ceuta aminteşte de cea din 2021, când mii de persoane au trecut graniţa profitând de o relaxare a controalelor din partea Rabatului, în contextul unui conflict diplomatic cu Spania.

Peste 10.000 de migranţi au ajuns atunci în Ceuta din Maroc în doar două zile.