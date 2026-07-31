Un iceberg de proporții impresionante s-a răsturnat spectaculos în largul coastelor Groenlandei, în apropierea orașului Ilulissat, oferind un spectacol rar al naturii. Momentul a fost surprins de un martor aflat în zonă și arată cum masa uriașă de gheață se întoarce brusc, ridicând valuri și nori de apă în aer.

Momentul spectaculos în care un iceberg gigantic se răstoarnă lângă o insulă din Groenlanda - Sursa: Captură foto X/ @biznakenya

Potrivit BBC, incidentul a avut loc în apropierea celebrului Ilulissat Icefjord, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și considerat unul dintre cele mai active locuri de formare a aisbergurilor din lume.

În imaginile filmate, icebergul se răstoarnă cu o forță uriașă, dezvăluind partea sa inferioară, ascunsă sub apă timp de ani de zile. Mișcarea violentă a provocat turbulențe puternice în jurul blocului de gheață, iar apa a fost împinsă în toate direcțiile înainte ca icebergul să se stabilizeze în noua poziție.

Specialiștii explică faptul că astfel de răsturnări se produc atunci când topirea gheții modifică echilibrul icebergului. Pe măsură ce structura sa se schimbă, masa de gheață poate deveni instabilă și se poate întoarce brusc, expunând suprafețe care au rămas sub apă o perioadă îndelungată.

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Aceste fenomene pot genera valuri puternice și sunt considerate periculoase pentru ambarcațiunile aflate în apropiere și pentru persoanele care se află pe coastă.

Din fericire, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale în urma incidentului. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, impresionând internauții prin forța și spectaculozitatea fenomenului natural.

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