Fraţii Tate află dacă vor fi extrădaţi în Marea Britanie unde riscă 59 de capete de acuzare

Un tribunal din Miami urmează să decidă dacă frații Andrew și Tristan Tate, arestați sâmbătă în SUA, rămân în arest și dacă vor fi extrădați în Marea Britanie, unde se confruntă cu 59 de capete de acuzare. Ambii au dublă cetățenie, americană și britanică.

Fraţii Tate au fost arestaţi la Miami, la solicitarea Regatului Unit - x.com

Andrew Tate şi fratele său Tristan urmează să apară luni în faţa unei instanţe americane care va decide dacă rămân sau nu în arest pe durata procedurilor şi dacă vor fi extrădaţi în Marea Britanie în cadrul unui dosar privind mai multe infracţiuni sexuale

Autorităţile britanice au confirmat că au solicitat extrădarea şi că vor formula noi acuzaţii împotriva celor doi fraţi, arestaţi la Miami în legătură cu acuzaţiile aduse de alte patru victime.

Cei doi au fost reţinuţi de agenţii US Marshals - o agenţie federală de aplicare a legii responsabilă cu urmărirea persoanelor urmărite penal şi punerea în executare a ordinelor judecătoreşti.

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Într-o postare pe X, avocatul lor, Joseph McBride, a declarat că fraţii au fost ţinuţi "în camere separate" şi că vor compărea în faţa unei instanţe din Florida luni.

El a calificat arestarea lor drept "neamericană şi de neconceput", adăugând că guvernul britanic "vrea să-i îngroape într-o închisoare străină pentru tot restul vieţii".

Cei doi au negat anterior orice faptă ilegală, iar McBride a afirmat că fraţii sunt "doi bărbaţi nevinovaţi".

Influencerul Andrew Tate (39 de ani) a fost acuzat de alte şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracţiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă.

Tristan Tate (38 de ani) a fost acuzat de o infracţiune de agresiune sexuală, două infracţiuni de viol şi trei infracţiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Cele 38 de capete de acuzare suplimentare, pe lângă cele 21 existente, se referă la presupuse infracţiuni comise în perioada iulie 2010 - august 2017.

"Andrew Tate se confruntă acum cu perspectiva reală a extrădării în Regatul Unit, după ani de campanie publică dusă de cele patru femei britanice pe care le reprezint", a declarat avocatul Matt Jury care reprezintă patru presupuse victime britanice ale lui Andrew Tate.

Avocatul lor speră să-i scape fix cu ajutorul autorităţilor române. Spune că extrădarea nu poate fi făcută până când cei doi nu scapă de procesele din România. Recent fraţii Tate au postat mesaje jignitoare la adresa DIICOT, pe reţelele sociale.