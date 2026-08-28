Fraţii Tate cer eliberarea pe cauţiune. Tristan: Acuzaţiile din România mi-au "distrus întreaga viaţă"

Andrew şi Tristan Tate au declarat unei instanţe din Florida că ar trebui să fie eliberaţi din închisoare pentru a putea contesta extrădarea în Marea Britanie, acolo unde sunt acuzaţi de viol şi trafic de persoane. Tristan Tate spune că acuzaţiile din România i-au "distrus întreaga viaţă", scrie BBC, citat de News.ro.

Îmbrăcaţi în ţinute de detenţie de culoare bej, cei doi fraţi au susţinut că nu au comis presupusele infracţiuni şi au criticat dur condiţiile de detenţie din SUA.

Avocaţii guvernului au susţinut că fraţii prezintă risc de fugă şi s-au lăudat că deţin mai multe paşapoarte, în timp ce avocaţii apărării au afirmat că notorietatea celor doi influenceri ar face aproape imposibilă fuga lor.

Judecătoarea americană Lauren Louis va emite o hotărâre scrisă la o dată ulterioară cu privire la eliberarea pe cauţiune a celor doi bărbaţi cu dublă cetăţenie, britanică şi americană. Cei doi au fost arestaţi la Miami la 19 iulie.

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În cadrul şedinţei de joi, avocaţii apărării au afirmat că fraţii au respectat condiţiile eliberării lor în timp ce se apărau împotriva acuzaţiilor din Marea Britanie şi într-un alt dosar din România.

Autorităţile americane i-au arestat pe cei doi luna trecută, după ce Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a dezvăluit zeci de noi acuzaţii împotriva lor.

Autorităţile britanice au termen până la 16 septembrie să depună o cerere completă de extrădare.

Fraţii, care au ajuns în sala de judecată în cătuşe, au fost chestionaţi pe rând de avocaţii lor şi de procurori în timp ce se aflau la bară.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a declarat că "nu a comis niciodată infracţiunile de care este acuzat".

Tristan Tate descrie detenţia ca "o moarte lentă"

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, a descris condiţiile de detenţie ca fiind într-un spaţiu îngust şi fierbinte, cu puţină lumină naturală şi posibilităţi limitate de mişcare.

"Începe să mă deranjeze pentru că nu pot contribui la propria mea apărare", a declarat el în faţa instanţei, potrivit CBS News, partenerul american al BBC.

"E o moarte lentă", a spus el, adăugând că a slăbit 6,3 kg.

Marea Britanie urmăreşte extrădarea fraţilor Tate

Ambasada britanică a depus documente judiciare prin care a solicitat judecătorului menţinerea fraţilor Tate în arest preventiv, în timp ce Marea Britanie urmăreşte extrădarea.

Avocaţii guvernului american au respins afirmaţiile fraţilor potrivit cărora aceştia şi-ar fi exagerat averea pentru a-şi îmbunătăţi imaginea online.

Procurorii federali au afirmat că fraţii Tate aveau acces la resurse care i-ar fi putut ajuta să-şi finanţeze o evadare şi că se lăudaseră că deţin mai multe paşapoarte.

Însă Andrew Tate, fost kickboxer profesionist, a declarat că, pentru a se întreţine financiar, "a trebuit să se întoarcă în ringul de box împotriva unor adversari mai grei şi mai tineri", potrivit CBS News.

"Am spus nişte prostii, dar uneori trebuie să agiţi internetul ca să fii remarcat", a mărturisit el referindu-se la declaraţiile sale online, potrivit CBS.

"Aceasta este realitatea internetului. Sunt tratat ca El Chapo", a adăugat el, făcând referire la baronul mexican al drogurilor, "dar am un dosar impecabil în sistemul judiciar".

La întrebările avocatului său, Joseph McBride, Andrew Tate a negat că ar fi traficant de persoane.

Apărarea a chemat-o, de asemenea, pe Natasha Sesay, din Anglia, să depună mărturie în favoarea eliberării lui Andrew Tate. Ea a descris o relaţie amoroasă de cinci ani, spunând că a avut un copil cu el şi că aşteaptă al doilea.

"E plăcut să-l am acasă", a declarat ea în faţa instanţei, relatează CBS. Sesay a mai spus că, în ciuda imaginii sale online, Andrew Tate "nu a fost niciodată violent faţă de femei", potrivit CBS.

59 de acuzaţii penale împotriva fraţilor Tate

Marea Britanie a formulat un total de 59 de acuzaţii penale împotriva fraţilor Tate, inclusiv viol şi capete de acuzare legate de trafic sexual şi imagini indecente cu un copil.

Autorităţile britanice au formulat 21 de acuzaţii anul trecut împotriva fraţilor, apoi alte 38 de capete de acuzare luna trecută.

Acuzaţiile combinate implică şapte reclamante, au declarat procurorii britanici.

Fraţii s-au confruntat, de asemenea, cu acuzaţii de trafic sexual în România în 2022 şi au fost supuşi unei interdicţii de călătorie până când li s-a permis să vină în SUA în 2025.

"Dacă mă duc în Anglia, mă vor închide", a declarat Tristan Tate joi, de la bară, în Miami, "şi îmi vor lua tot ce am muncit vreodată".

El a mai spus că acuzaţiile din România i-au "distrus întreaga viaţă", relatează CBS. "Mi-au luat totul, chiar şi conturile de economii destinate fondurilor pentru facultate ale copiilor mei. Acest caz este decisiv pentru mine."

Familia Tate a construit un imperiu de influenceri în aşa-numita "manosferă", promovând un stil de viaţă caracterizat de bogăţie ostentativă şi exces.

Andrew Tate a acumulat milioane de urmăritori în rândul unui public format în principal din tineri bărbaţi.

Casa Albă a declarat că preşedintele Donald Trump nu va interveni în cazul de extrădare al fraţilor, care au fost susţinători declaraţi ai săi.