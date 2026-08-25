Fraţii Tate, influenceri de carton cu maşini închiriate. Avocaţii lor spun că jucau un rol ca să vândă cursuri

Și-au câștigat faima prin stilul de viață extravagant și misoginia afișată public, însă acum frații Tate au recunoscut că multe dintre laudele lor despre avere, putere și influență au fost false. Din documentele depuse în instanță și obținute de Daily Mail reiese faptul că avocații lui Andrew și Tristan susțin că autoritățile federale au făcut aceeași greșeală ca milioane dintre urmăritorii lor online: le-au luat "exagerările" de pe rețelele sociale în serios.

De exemplu, o flotă de mașini luxoase Bugatti și Aston Martin, în valoare de 14 milioane de dolari, care apărea în videoclipurile lui Tristan, era închiriată pentru a crea impresia că acesta este "extrem de bogat", scrie Daily Mail.

Superiahtul de 50 de milioane de dolari despre care autoritățile sugerează că ar fi putut fi folosit pentru a fugi aparținea, de fapt, altcuiva, iar frații Tate fuseseră plătiți să îl promoveze, dezvăluie avocații lor în documentele depuse la dosar.

Andrew și Tristan sunt încarcerați la Federal Detention Center (FDC) Miami din 18 iulie, în timp ce luptă împotriva extrădării în Marea Britanie, unde sunt acuzați de infracțiuni sexuale.

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Postări exagerate, care "nici nu au fost scrise de Andrew"

Autoritățile susțin că frații Tate, care neagă toate acuzațiile care le sunt aduse la nivel internațional, s-ar folosi de averea lor uriașă și de multiple identități pentru a fugi dacă ar fi eliberați pe cauțiune. Însă procurorii se bazează pe postări de pe rețelele sociale care conțin "satiră evidentă, hiperbole și promovare, și care nici măcar nu au fost scrise de Andrew", se arată în răspunsul depus în susținerea cererii lor de eliberare.

"Cu cât o postare este mai exagerată și mai ieșită din comun, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, joacă un rol", recunosc avocații lor.

Documentul enumeră mai multe afirmații publicate pe contul de X al lui Andrew: că postările sale generează venituri de nouă cifre, că într-o zi va deveni premierul Marii Britanii și că ar putea învinge un lup într-o luptă.

"Toate aceste postări sunt hiperbole", insistă documentul. Postările de pe rețelele sociale care sugerează că frații Tate au acces nelimitat la criptomonede, Bitcoin și numerar, precum și la avioane private și un iaht, sunt prezentate de avocații lor drept la fel de înșelătoare.

"'Superiahtul' nu aparține fraților Tate. Ei au fost plătiți pentru a promova nava pe rețelele sociale", se arată în document.

Imaginea bogăției, fabricată pentru a vinde cursuri online

În plus, frații Tate sunt implicați în mai multe afaceri prin care îi "învață" pe bărbați cum să câștige bani. Prin urmare, este în interesul lor să se prezinte pe rețelele sociale drept extrem de bogați.

"De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari și Bugatti-urile de 5 milioane și 7 milioane de dolari prezentate în videoclipurile lui Tristan erau închiriate"

Procurorii au speculat că Andrew ar avea chiar opt pașapoarte – inclusiv din Marea Britanie, SUA, Estonia, Nigeria, Polonia și Vanuatu, o mică națiune insulară cu 340.000 de locuitori din Pacificul de Sud.

Din nou, susțin avocații săi, autoritățile au confundat rețelele sociale cu realitatea.

"Videoclipul în care Andrew susținea că deține pașapoarte din Estonia, Nigeria, Polonia, Marea Britanie și SUA era o glumă, inclusiv cu Andrew imitând un accent nigerian fals", se arată în document.

Declarațiile provocatoare atribuite lui Andrew în documentele procurorilor, în care acesta se descria drept "Hard to Kill" și "Above the Law", sunt, de fapt, titlurile unor filme cu Steven Seagal.

"Andrew și baza sa de fani le folosesc ca expresii consacrate", adaugă documentul. Frații Tate ironizează, de asemenea, afirmația autorităților potrivit căreia Tristan ar deține un pașaport mexican secret pe numele Vladimir Scorpius, un personaj negativ dintr-un roman cu James Bond.

"Nimeni nu poate susține serios că Tristan și-a asumat o identitate secretă, cu scopul de a se sustrage autorităților internaționale, sub numele unui celebru super-răufăcător fictiv", susțin avocații.

Frații Tate, nemulțumiți de condițiile din detenție

Documentul depus la Tribunalul Districtual al SUA din Miami conține și o serie de nemulțumiri privind presupusul tratament dur din cadrul Unității Speciale de Detenție a FDC Miami, pe care avocații îl compară cu izolarea.

Frații ar avea dreptul la doar cinci ore de recreere pe săptămână și la un singur apel telefonic pe lună, potrivit documentului. Nu au televizor sau radio, iar accesul lor la magazinul închisorii, unde se găsesc dulciuri, gustări și cafea columbiană, ar fi limitat la "o dată la două săptămâni".

"Nu au fost condamnați pentru nicio infracțiune, nici aici, nici în străinătate, și nu au primit nicio sancțiune disciplinară, și totuși sunt supuși unora dintre cele mai restrictive condiții de detenție din această țară", se plâng avocații lor.

Documentul descrie și un incident în care frații au fost afectați după ce gardienii au folosit spray cu piper asupra unui alt deținut. Frații Tate, care susțin că sunt prieteni cu Barron, fiul cel mic al președintelui Trump, în vârstă de 20 de ani, spun că substanța chimică a ajuns și în celulele lor aflate în apropiere.

"Le-a ars ochii, gâtul și căile respiratorii. Niciun ofițer nu i-a decontaminat. Niciun cadru medical nu i-a examinat", se arată în document. "Frații Tate și-au înfășurat tricouri ude în jurul feței […]", arată avocații influencerilor.

Însă substanța ar fi persistat atât de mult, încât avocatul lor, Thomas Maniotis, a suferit dureri oculare și dificultăți de respirație atunci când a intrat în unitatea lor două ore mai târziu, continuă documentul.

"A fost nevoit să întrerupă vizita și să solicite tratament în acea seară la centrul de îngrijiri de urgență", se arată în document.

Frații Tate au fost arestați după ce Crown Prosecution Service din Marea Britanie a anunțat noi acuzații de viol și exploatare sexuală, ducând numărul total al acuzațiilor la 59, în legătură cu șapte presupuse victime.

Marea Britanie are termen până la 16 septembrie să transmită Departamentului de Stat dosarul complet de extrădare privind frații, care și-au construit o comunitate globală de fani, în special tineri și adolescenți atrași de stilul lor de viață ostentativ și de atitudinea lor misogină afișată fără rețineri.

Aceștia au fost arestați pentru prima dată în România în decembrie 2022, după ce procurorii i-au acuzat că au condus o grupare infracțională care atrăgea femei în România în scopul exploatării sexuale.

Procurorii britanici au formulat propriile acuzații împotriva fraților în mai 2025, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane. Frații Tate au negat toate acuzațiile.

Frații Tate au zburat din România în Florida în februarie anul trecut, după ce autoritățile le-au ridicat interdicția de călătorie, o schimbare de situație care a venit după apariția unor informații privind presupuse presiuni din partea unor membri ai administrației Trump.

Trump le-a spus însă reporterilor că nu știa "nimic despre asta".