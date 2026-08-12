Fraţii Tate se plâng de condiţiile dure de detenţie din SUA. Ce ar fi păţit în închisoarea din Miami

Închisoarea din Miami, unde sunt deţinuţi influencerii Andrew şi Tristan Tate, a avut în ultimele luni probleme cu sistemul de răcire şi apa, plus o confruntare între deţinuţi şi personal, a semnalat Biroul Penitenciarelor din SUA (U.S. Bureau of Prisons - BOP), relatează Reuters.

Fraţii Tate se plâng de condiţiile dure de detenţie din SUA - Profimedia

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestaţi la Miami pe 18 iulie, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii, unde sunt acuzaţi de viol, agresiune şi facilitarea traficului de fiinţe umane pentru exploatare sexuală. De la acea dată, ei sunt deţinuţi la Miami în închisoarea Centrul Federal de Detenţie (Federal Detention Center - FDC).

Foştii practicanţi de kickbox, care au dublă cetăţenie, americană şi britanică, îşi susţin nevinovăţia, iar avocaţii lor au cerut vineri să fie eliberaţi pe cauţiune în aşteptarea soluţionării procesului privind extrădarea, care ar putea dura mai multe luni.

Aceiaşi avocaţi reclamă că cei doi fraţi sunt deţinuţi în condiţii dure de izolare în închisoare. Andrew Tate - un misogin asumat şi cu un număr mare de urmăritori în mediul online unde-şi manifestă opiniile despre masculinitate - a scris pe reţeaua socială X, în postări ulterioare încarcerării sale, că a fost forţat să bea apă murdară care l-a îmbolnăvit, nu a putut dormi noaptea din cauza deţinuţilor care ţipau în celulele vecine şi că i s-a refuzat o oră zilnică de exerciţii fizice.

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Procurorii din cadrul Biroul Procurorului SUA din Miami afirmă într-un document transmis instanţei pe 10 august că fraţii Tate sunt ţinuţi pentru propria lor siguranţă într-o unitate specială a închisorii unde deţinuţii sunt separaţi de populaţia generală.

"Deşi FDC Miami nu este un Marriott, condiţiile de detenţie ale fraţilor Tate sunt rezonabile, constituţionale şi la discreţia BOP", notează procurorii. De asemenea, un purtător de cuvânt al BOP a afirmat că testul anual a confirmat că apa din acel centru de detenţie este potabilă.

Acolo se află 1.430 de deţinuţi, dintre care 450 de migranţi ilegali pentru care nu au fost încheiate procedurile de expulzare, ceilalţi fiind în principal arestaţi preventiv în aşteptarea procesului.

Potrivit avocaţilor fraţilor Tate, paturile repartizate acestora sunt mai scurte decât înălţimea lor şi nu au perne. Avocaţii au mai reclamat că celor doi fraţi nu li s-a permis să iasă din celule în 11 din primele 15 zile petrecute în închisoare.

"Unde sunt drepturile cetăţenilor americani?", a scris Andrew Tate într-o postare pe platforma X pe 28 iulie.

Regulamentul BOP pentru deţinuţii închisorii din Miami menţionează că aceştia au dreptul la o "perioadă regulată de exerciţii fizice", iar procurorii afirmă că fraţilor Tate li s-a permis "aproape zilnic" să iasă din celule mai multe ore, pentru recreere şi întâlniri cu avocaţii lor.

Întrebat de presă pe 27 iulie cum a reuşit Andrew Tate să posteze pe internet din spatele gratiilor, un avocat al apărării, Joseph McBride, a răspuns: "Revine echipei noastre să discute modul în care el îşi transmite mesajul în exterior, dar ne bucurăm că a reuşit să-l transmită".

Într-o altă postare tot pe X, Andrew Tate a spus pe 26 iulie că a avut probleme digestive după ce a fost nevoit să bea apă caldă de la un robinet de duş "maro şi murdar". Câteva zile mai târziu, adaugă el, a fost trezit în mijlocul nopţii de către deţinuţi care strigau ameninţări cu moartea şi ulterior a auzit un "răcnet demonic" dintr-o celulă vecină.

"Nu am reuşit să dorm şi era prea întuneric pentru a putea citi, aşa că am numărat cărămizile de pe perete", a notat Andrew Tate într-o postare pe 31 iulie pe aceeaşi reţea de socializare.

Penitenciarul a respins cererile fraţilor Tate de a fi mutaţi în altă parte, au declarat avocaţii lor, în timp ce procurorii afirmă că au în detenţie condiţii adecvate pentru dormit, mâncare şi acces la apă, precum şi posibilitatea de a solicita provizii suplimentare.

Responsabilii penitenciarului au confirmat o problemă de furnizare a apei pe 1 iulie, care a fost remediată a doua zi, adăugând că deţinuţii primesc apă îmbuteliată şi de asemenea pot primi sticle suplimentare la cerere.

Închisoarea s-a confruntat şi cu defecţiuni ale sistemului de aer condiţionat. Luna trecută, din cauza căldurii, unii deţinuţi imigranţi s-au împotrivit ordinelor de a rămâne închişi în celule, situaţie ce a condus la o confruntare cu personalul închisorii, care a folosit spray-uri cu piper pentru a calma revolta.