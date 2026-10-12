FT: Trump amenință Ucraina cu blocarea armelor şi pune presiune pe liderii europeni. "Sună pe toată lumea"

Administraţia Trump ameninţă că va opri schimbul de informaţii cu Ucraina şi va suspenda mecanismul prin care Kievul primeşte arme americane, dacă atacurile asupra rafinăriilor ruseşti continuă, relatează Financial Times. Washingtonul exercită presiuni atât asupra Kievului, cât şi asupra liderilor europeni, în timp ce Donald Trump a anunţat un armistiţiu energetic între Rusia şi Ucraina, despre care autorităţile ucrainene susţin că nu au fost informate.

Oficialii, care au primit sâmbătă şi duminică apeluri telefonice din partea unor oficiali americani sau au fost informaţi cu privire la acestea, au declarat că SUA exercită presiuni asupra capitalelor europene şi asupra Kievului în încercarea de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol ruseşti.

Mesajul SUA, au adăugat oficialii, a inclus ameninţări cu întreruperea schimbului de informaţii şi a mecanismului PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) - lista de cerinţe prioritare ale Ucrainei pentru achiziţionarea de arme americane pentru Ucraina.

"Sună la Kiev, sună pe toată lumea (din Europa)", a declarat un oficial care a primit un apel de la un oficial american din domeniul apărării.

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Casa Albă a refuzat să confirme sau să comenteze aceste apeluri, menţionează FT.

Trump a anunţat un armistiţiu energetic între Rusia şi Ucraina

Duminică, Trump a surprins Kievul şi europenii pe care administraţia sa încercase să-i preseze, când a anunţat pe reţelele sociale că Ucraina şi Rusia au ajuns la un armistiţiu pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părţi.

"Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au fost de acord. Nu-l încălcaţi!", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social. Biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu are cunoştinţă de un astfel de acord şi nu a fost clar imediat nici dacă Rusia a fost de acord.

Kievul susţine că nu a fost informat despre un acord de încetare a atacurilor

Una dintre persoanele care a afirmat că a fost contactată de oficiali americani este Pavlo Palisa, consilierul militar al lui Zelenski şi fost general al Brigăzii a 93-a mecanizate a Ucrainei.

Cu puţin timp înainte ca Trump să afirme că s-a ajuns la un armistiţiu în domeniul energetic, Zelenski îşi reiterase propria dorinţă de a încheia un astfel de acord într-un interviu acordat duminică dimineaţă postului american ABC News.

"Chiar în acest moment, echipele noastre de reparaţii restabilesc alimentarea cu energie electrică şi apă în Kiev (după atacurile ruseşti de acum câteva momente)", a declarat duminică pentru FT un oficial ucrainean de rang înalt apropiat lui Zelenski, la scurt timp după ce Trump şi-a publicat declaraţia. "Nimeni nu a auzit (de armistiţiu)", a adăugat oficialul ucrainean.

De asemenea, Casa Albă a refuzat să precizeze dacă Trump va ţine cont de propunerea lui Zelenski de a-l forţa pe preşedintele rus Vladimir Putin să accepte un armistiţiu total timp de 60 de zile, pentru ca Ucraina să poată organiza alegeri.