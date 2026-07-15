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Sondaj IRES. Cum ar vota românii la parlamentare: AUR 40%, PSD 21%, PNL 17%, USR 10%

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Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 15.07.2026, 10:17 | Modificat la 15.07.2026, 10:30

Un sondaj realizat de IRES la comanda PSD arată că, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40%, urmat de PSD 21%, PNL 17% şi USR 10%. 36% dintre respondenţi cred că toate partidele sunt de vină pentru situaţia politică actuală.

La întrebarea "Credeţi că în România lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită?", 80% dintre cei care au participat la sondaj au răspuns că "într-o direcţie greşită". Doar 18% cred că se merge într-o direcţie bună, iar 2% nu ştiu sau nu au răspuns.

58% dintre respondenţi cred că situaţia politică în România este "foarte instabilă" şi doar 33% consideră că este "destul de instabilă". Procentul celor care cred că este "foarte stabilă" este de doar 0.5%, în timp ce 7% apreciază că este "destul de stabilă".

Peste 58% dintre români cred că situaţia politică e foarte instabilă

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92% dintre respondenţi au afirmat că România trece printr-o criză politică şi 36% dintre participanţi consideră că "toate partidele" sunt de vină pentru situaţia creată. Întrebaţi cine apreciază că poartă principala responsabilitate pentru actualul blocaj politic din ţară, 16% dintre respondenţi dau vina pe premierul Ilie Bolojan, câte 14% pe preşedinte şi PSD, alţi 13% pe Guvern şi 2% pe AUR.

O altă întrebare la care participanţii au fost chemaţi să răspundă a fost: "Pe o scală de la 1 la 10, ce notă i-aţi acorda lui Ilie Bolojan, gândindu-vă la activitatea pe care a avut-o până acum la conducerea Guvernului României?".

Media răspunsurilor arată o notă de 4,71 acordată premierului interimar Ilie Bolojan. 29% dintre respondenţi au ales nota 1 - cea mai slabă, 6% au ales nota 10.

La întrebarea "Consideraţi că Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continuare, premierul României?" 66% dintre aprticipanţi au răspuns nu, în timp ce 32% au răspuns da şi 2% nu au ştiut să răspundă.

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Participanţii au fost întrebaţi şi cine gestionează mai bine situaţia actuală, iar 41% l-au indicat pe Sorin Grindeanu, în timp ce 38% l-au ales pe Ilie Bolojan. 50% dintre respondenţi afirmă că au un nivel de trai "satisfăcător", 24% apreciază că au un nivel de trai "slab", 17% "foarte slab" şi 9% "foarte bun".

Aproape jumătate dintre români cred că situaţia economică s-a înrăutăţit

În plus, 32% dintre respondenţi au afirmat că se descurcă toate greu cu banii în fiecare lună, iar 25% dintre ei au indicat că au venituri mult mai mici în prezent faţă de perioada de început a anului 2025. Alţi 20% au afirmat că au venituri uşor mai mici faţă de începutul anului 2025.

47% dintre respondenţi conderă că situaţia economică a ţării s-a înrăutăţit considerabil, iar 28% că s-a înrâutăţit puţin. 25% dintre respondenţi cred că relansarea economiei ar trebui să fie prioritatea viitorului Guvern, urmată de creşterea salariilor şi pensiilor (21%), combaterea corupţiei (16%), reducerea taxelor şi impozitelor (13%), protejarea locurilor de muncă şi stabilitatea politică, fiecare cu câte 11%.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.

Redactia Observator
Redactia Observator
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