Un bust din secolul al XVIII-lea, care îl înfățișează pe Sir John Gordon de Invergordon și care a fost folosit la un moment dat pentru a ține deschisă o ușă, a fost evaluat la 2,5 milioane de lire sterline, aproximativ 2.982.900 de euro.

Sculptura a fost uitată ani întregi într-un spațiu de depozitare al autorităților locale şi ar fi fost găsită în timp ce era folosită pentru a ține deschisă ușa unei magazii din grădină. Ulterior, Consiliul Highland a scos-o la vânzare.

Bustul realizat de sculptorul Bouchardon, care îl reprezintă pe Sir John Gordon de Invergordon, a stat mulți ani într-o magazie a administrației locale, până când a fost descoperit de Maxine Smith, în prezent consilier local, și Andy Anderson, fost consilier în regiunea Highland din Scoția.

De la descoperirea sa, bustul a fost expus inclusiv la Muzeul Luvru, în cadrul unei expoziții dedicate artistului. Casa de licitații Sotheby’s a descris sculptura drept "o lucrare executată cu măiestrie" și a evaluat-o la 2,5 milioane de lire sterline, potrivit The Press and Journal.

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Bustul lui Sir John, evaluat la 2,5 milioane de lire sterline

Bustul a fost descoperit abia în 1998, în timp ce Maxine Smith și Andy Anderson căutau robele și lanțurile ceremoniale ale foștilor primari din Alness și Invergordon, care erau considerate dispărute.

În schimb, cei doi au făcut o descoperire extrem de valoroasă. Consiliul regional Highland urmează să organizeze o şedinţă pentru a decide soarta bustului. Sculptura ar putea fi vândută sau ar putea ajunge într-un muzeu, unde să fie expusă în condiții corespunzătoare.

Bustul îl înfățișează pe Sir John Gordon, fost proprietar de terenuri și membru al Parlamentului britanic. Lucrarea a fost realizată de sculptorul Edmé Bouchardon la începutul secolului al XVIII-lea, în perioada în care artistul locuia la Roma, iar Sir John se afla într-o călătorie prin Europa, cunoscută la acea vreme drept "Grand Tour".

În prezent, sculptura aparține Fondului pentru Bunurile Comunității din Invergordon, după ce consiliul local al orașului a cumpărat-o în 1931 pentru doar 5 lire sterline.

"În 1998, când eram doar consilier comunitar în Invergordon și președinta Asociației Oamenilor de Afaceri din Invergordon, am decis să caut robele și lanțurile ceremoniale ale foștilor primari, care dispăruseră de câțiva ani", spune consilierul local.

Sculptura din secolul al XVIII-lea, evaluată acum la peste 3 milioane de lire sterline, ar putea fi vândută unui cumpărător din străinătate dacă un muzeu nu reușește să strângă banii necesari pentru achiziționarea ei, potrivit BBC.

Bustul proprietarului de terenuri și parlamentarului Sir John Gordon a fost realizat de Edmé Bouchardon, ale cărui lucrări au fost expuse și la Muzeul Luvru din Paris și la Muzeul J. Paul Getty din Los Angeles.

Muzeul Naval și Centrul de Patrimoniu din Invergordon dorește să cumpere opera de artă. Totuși, un nou raport arată că, dacă instituția nu reușește să strângă suma necesară până la 1 decembrie, consiliul ar putea continua procedurile de vânzare către un cumpărător din străinătate.

Banii obținuți din vânzare ar urma să ajungă în beneficiul comunității din Invergordon, oraș care poartă numele familiei Gordon.

Deși inițial nimeni nu a putut stabili valoarea reală a sculpturii, aceasta a ajuns să fie evaluată la 725.000 de lire sterline. Zece ani mai târziu, valoarea sa a crescut la 1,5 milioane de lire sterline.

Colecționari de artă din întreaga lume sunt foarte interesați să cumpere bustul

Concurența dintre aceștia ar putea duce la o adevărată luptă a ofertelor. Maxine Smith a continuat: "În prezent, Sir John valorează în jur de 2,5 milioane de lire sterline".

"Vă vine să credeți? Era folosit pentru a ține o ușă deschisă. Dacă acea magazie ar fi fost distrusă de o furtună sau ar fi luat foc, nimeni nu ar fi aflat vreodată cât valorează sculptura, iar aceasta ar fi dispărut pentru totdeauna", a declarat Smith.

Consilierul local își dorește ca membrii comunității să susțină planul de vânzare a bustului. O parte din banii obținuți ar urma să fie folosiți pentru realizarea unei copii a sculpturii originale, care să fie păstrată într-un muzeu.

De asemenea, Smith dorește ca veniturile rezultate din vânzare să fie folosite pentru înființarea unui fond comunitar în Invergordon, prin intermediul căruia să fie alocate anual 125.000 de lire sterline pentru proiecte locale.

"Sunt foarte încântată că am avut răbdare și am urmărit acest obiectiv pe termen lung", a spus ea.

"Este posibil ca membrii comunității să nu își dorească vânzarea bustului, dar, sincer, nu ajută pe nimeni dacă rămâne depozitat în centrul de arhivă din Inverness, singurul loc suficient de sigur pentru a îndeplini condițiile impuse de asigurarea unei opere atât de valoroase", a adăugat Smith.

Pe de altă parte, reprezentanții muzeului care dorește să cumpere sculptura critică modul în care autoritățile locale au gestionat procesul de vânzare.

"Consiliul a creat o situație de coșmar, în care comunitatea este pedepsită pentru propriul proces de vânzare lipsit de etică al autorităților", a declarat un purtător de cuvânt. "Ni se cere să strângem peste 3 milioane de lire sterline pentru a ne răscumpăra propriul bun, în timp ce nu ni se permite să accesăm tocmai fondurile de finanțare create pentru protejarea comorilor naționale".

Reprezentanții organizației care administrează muzeul le cer miniștrilor scoțieni să intervină și au lansat o campanie online de strângere de fonduri de la public.