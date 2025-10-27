George Clooney, aflat la avanpremiera filmului "Jay Kelly, a răspuns la întrebările revistei americane Variety şi a reacţionat în special la jaful de la Luvru comis în 19 octombrie. Întrebat despre "Ocean's 14", noul film la care lucrează în prezent, actorul a revenit asupra jafului care le-a permis hoţilor să plece cu o pradă estimată la aproape 88 de milioane de euro. Un scenariu care ar fi putut foarte bine să se întâmple într-unul dintre filmele seriei. "Cred că ar trebui să jefuim Luvrul. Dar cineva a făcut-o deja, la naiba", a declarat el cu ironie.

Întrebat despre posibilitatea de a face referire la acest jaf în scenariul filmului "Ocean's 14", George Clooney a comentat cu ironie jaful. "Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă. Deocamdată, s-au descurcat bine", a spus el. Actorul revine asupra imaginilor cu hoţii care comit infracţiunea în plină zi, difuzate pe reţelele sociale. "Am văzut videoclipul în care se vede cum coboară din liftul de marfă. A fost mişto. Adică, mişto, e groaznic. Dar dacă eşti un hoţ profesionist ca mine, am fost foarte mândru de tipii ăştia", adaugă el.

Hoţii de la Luvru au furat bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro

Incidentul petrecut în Franţa s-a soldat cu pierderea unor bijuterii "de o valoare inestimabilă" şi descoperirea coroanei împărătesei Eugénie deteriorată pe străzile Parisului. Se poate face o paralelă cu viitorul proiect al actorului. În această producţie, a cărei primă parte a fost lansată în 2001, el l-a interpretat pe Danny Ocean şi a jucat alături de Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt şi Andy Garcia.

Scenariul noului film este deja gata, iar filmările ar trebui să înceapă în 2026, pentru o lansare în cinematografe prevăzută pentru anul următor. Scenariul nu este încă cunoscut, dar actorii principali ar trebui să revină. Se pare că este în proiect şi un prequel care se petrece în anii 1960, cu Margot Robbie şi Bradley Cooper.

