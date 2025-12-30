George Clooney, Amal și copiii lor au devenit cetăţeni francezi: "Au o viață mult mai bună"

George Clooney, soția și copiii săi au obținut cetățenia franceză. Familia actorului îşi petrece o mare parte din timp în Franţa şi a cumpărat inclusiv o casă și o podgorie în sud-estul ţării. Clooney a declarat că siguranța și intimitatea copiilor au cântărit decisiv în alegerea Franței ca loc de trai. Mai mult, actorul a explicat că în ţara europeană nu există paparazzi la porțile școlilor.

Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial sâmbătă, 27 decembrie. În document se arată că George Timothy Clooney, născut pe 6 mai 1961 în Lexington, Kentucky, Statele Unite, Alexander și Ella Clooney, născuți pe 6 iunie 2017 în Westminster, Londra, sunt așadar acum francezi, la fel ca și soția actorului, Amal Alamuddin, născută la Beirut pe 3 februarie 1978.

Familia Clooney nu și-a ascuns niciodată dragostea pentru Franța. În 2021, actorul și soția sa au cumpărat o podgorie în Brignoles, între Saint-Tropez și Marsilia. Un loc perfect pentru a-și crește gemenii departe de paparazzi și de frenezia de la Hollywood.

"Îmi place cultura franceză"

"Au o viață mult mai bună. Eram îngrijorat la ideea de a ne crește copiii în Los Angeles, în cultura hollywoodiană. Simțeam că nu vor avea niciodată o șansă a lor", a explicat el pentru revista Esquire, potrivit bfmtv. "În Franța, nu le pasă cu adevărat de celebrități. Nu vreau ca ei să trăiască de frica paparazzilor. Nu vreau să fie comparați cu copiii vedetelor. Aici, există legi care împiedică oamenii să le facă poze copiilor lor, ceea ce nu există în Statele Unite. Am vrut să le oferim un mediu sigur, care să le permită să crească normal. Și, deocamdată, funcționează destul de bine. Au o viață foarte echilibrată. Suntem norocoși" a mai declarat actorul pentru France 2 în timpul promovării celui mai recent film al său, Jay Kelly.

"Îmi place cultura franceză, limba voastră, chiar dacă sunt la fel de prost după 400 de zile de lecții”, spunea Clooney într-un alt interviu pentru RTL.

