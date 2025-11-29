Georgia marchează un an de la blocarea negocierilor de aderare la UE. Mii de oameni au protestat la Tbilisi

Noapte de revoltă în capitala Georgiei! Mii de oameni au ieşit pe străzile din Tbilisi ca să marcheze un an de când guvernul a blocat drumul ţării spre Uniunea Europeană. Manifestanţii au fluturat steaguri europene şi georgiene. "Nu vom lăsa un guvern pro-rus să ne fure viitorul european" au scandat cetăţenii. Georgia se confruntă cu o criză politică de la alegerile parlamentare de anul trecut, pe care opoziţia le-a contestat şi spun că au fost manipulate în favoarea partidului de guvernământ.

Georgia marchează un an de la blocarea negocierilor UE. Mii de oameni au protestat la Tbilisi

Protestele zilnice au început pe 28 noiembrie 2024, când premierul Irakli Kobakhidze a anunțat că țara oprește negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, scrie AP.

Mii de protestatari au ieșit în stradă imediat după discursul lui Kobakhidze, adunându-se în fața clădirii Parlamentului din Tbilisi și organizând manifestații și în alte orașe. Deși amploarea protestelor a scăzut între timp, demonstranții continuă să se adune în fiecare zi.

Partidul de guvernământ Visul Georgian a încercat să limiteze mișcarea prin înăsprirea regulilor privind adunările publice, precum și prin adoptarea unui val de legi care vizează organizațiile pentru drepturile omului, ONG-urile și presa independentă. Criticii afirmă că unele dintre aceste legi sunt inspirate de legislația adoptată în Rusia, unde președintele Vladimir Putin a suprimat sever disidența.

Articolul continuă după reclamă

Purtarea măştilor şi blocarea drumurilor, sancţionate cu detenţie

Purtarea măștilor, blocarea drumurilor sau ridicarea de structuri temporare la proteste sunt sancționate acum cu până la 15 zile de detenție administrativă pentru participanți și 20 de zile pentru organizatori.

Până de curând, cei care comiteau o astfel de abatere pentru prima dată primeau o amendă de 500 de lari georgieni (aproximativ 185 de dolari). Aceasta a fost majorată de zece ori, ajungând la 5.000 de lari (1.850 de dolari). O a doua abatere atrage răspundere penală. Sute de persoane au fost reținute în baza noii legi.

Autoritățile au intensificat și presiunile asupra partidelor de opoziție. Partidul Visul Georgian a cerut Curții Constituționale interzicerea celor trei principale formațiuni de opoziție din țară, Mișcarea Națională Unită, Akhali/Coaliția pentru Schimbare și Lelo.

Mai mulţi lideri ai opoziţiei, în închisoare sau exil

Mai mulți lideri ai opoziției sunt în închisoare, în exil sau se confruntă cu acuzații penale pe care opozanții le consideră motivate politic. Tina Bokuchava, președinta Mișcării Naționale Unite, a declarat că partidul de guvernământ fondat de Bidzina Ivanishvili, un miliardar care și-a făcut averea în Rusia, "îndeplinește practic fiecare obiectiv strategic pe care Vladimir Putin îl avea față de Georgia".

În ciuda suspendării negocierilor de aderare, oficialii Visului Georgian insistă că parcursul european al țării rămâne neschimbat. "Politica noastră externă este integrarea în UE și NATO. Nimic nu a fost oprit și nimic nu s-a schimbat în această privință", a declarat parlamentara Mariam Lashkhi.

Ea a adăugat că presiunile internaționale nu ar trebui să influențeze "politica internă de dezvoltare socio-economică".

Raportul privind extinderea Uniunii Europene, publicat pe 4 noiembrie, menționează regresul democratic al autorităților georgiene. Potrivit raportului, acțiunile "represive" ale acestora sunt "fundamental incompatibile cu valorile UE privind democrația".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰