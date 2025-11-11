Momentul în care un avion militar Hercules al Turciei se prăbuşeşte în Georgia. S-a dezintegrat în aer

Un avion militar turcesc de transport de tip C-130 care decolase din Azerbaidjan şi se îndrepta spre Turcia s-a prăbuşit marţi în estul Georgiei, a anunţat Ministerul Apărării de la Ankara, cerând presei să nu publice imagini de la faţa locului. Momentul prăbuşirii a fost filmat de martori: avionul s-a dezintegrat în aer. La bordul aeronavei se aflau 20 de persoane.

Momentul în care un avion militar Hercules al Turciei se prăbuşeşte în Georgia - X.com

O aeronavă de transport Lockheed C-130E Hercules aparținând Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Azerbaidjan și Georgia, după ce decolase din Azerbaidjan și se îndrepta spre Turcia.

Turcia și Azerbaidjanul mențin o strânsă cooperare militară iar ruta de zbor nu este întâmplătoare. Este artera prin care Turcia leagă Ankara de Baku și Tbilisi, un triunghi de influență care nu este pe placul Moscovei și Teheranului.

Avionul executa o misiune militară, iar Ministerul Apărării din Turcia a confirmat prăbușirea. Avioanele de transport militare C-130 sunt utilizate de forțele armate ale Turciei pentru transportul de personal și gestionarea operațiunilor logistice. O operațiune de căutare și salvare este în desfășurare, în colaborare cu autoritățile din Azerbaidjan și Georgia. Cauza prăbușirii nu este cunoscută deocamdată. "Au început operaţiuni de căutare şi salvare în coordonare cu autorităţile azere şi georgiene", a precizat instituţia.

Ministerul georgian de Interne a precizat că incidentul a avut loc în regiunea Sighnaghi, la circa cinci kilometri de frontiera cu Azerbaidjanul, şi că a început o anchetă, iar în curând vor urma informaţii detaliate.

Ministrul turc de interne Ali Yerlikaya a comunicat pe platforma X că a discutat cu omologul său georgian Gela Geladze, care se îndreaptă spre locul prăbuşirii.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a transmis condoleanţe pentru "martirii" de la bordul aeronavei, relatează Reuters

