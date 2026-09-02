Scântei între Germania şi Rusia. Berlinul acuză direct Moscova de război hibrid, în urma atacului eşuat cu drone asupra aeroportului Leipzig, un hub important NATO. Ambasadorii ruși au fost convocați pentru explicații în mai multe capitale europene, însă Vladimir Putin susține că dovezile sunt fabricate. Voci importante de la Kremlin cer un atac direct asupra fabricilor germane. În ultimele ore, mai multe tentative de sabotaj au avut loc în Germania, iar autorităţile cred că în spatele lor este un actor statal străin.

Scandalul diplomatic şi de securitate a izbucnit după atacul eşuat de pe aeroportul din Leipzig, unde trei drone cu explozibil au fost descoperite în apropierea unor avioane de marfă ucrainene Antonov. Publicaţiile germane scriu că în spatele atacului ar fi fost doi bărbaţi, unul din Belarus, dar care deţine şi paşaport rus, şi unul cu dublă cetăţenie letonă şi rusă. Ca răspuns la operaţiunile de război hibrid, Consulatul General al Rusiei la Bonn și Casa Rusă din Berlin vor fi închise, iar controalele de acces pentru cetățenii ruși vor fi înăsprite. Flota din umbră, cu care Putin își transportă petrolul, va fi, de asemenea, supusă unei presiuni sporite.

"Rusia trebuie să înțeleagă acum că abordarea sa, bazată pe căutarea unor soluții militare și pe încercarea de a-și impune pretențiile prin forță, inclusiv prin mijloace hibride, a eșuat", spune Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei.

În semn de solidaritate, Franţa, Olanda, Belgia şi Cehia i-au convocat pe ambasadorii ruşi pentru explicaţii, iar Bruxelles-ul a anunţat că pregăteşte un nou pachet de sancţiuni împotriva fabricilor ruseşti de armament.

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"Este clar că acesta constituie încă un exemplu de ingerință, de război hibrid pe care Rusia îl duce împotriva noastră. Doresc să reafirm sprijinul nostru deplin pentru Germania", menţionează Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

România şi-a anunţat solidaritatea împotriva ingerinţelor din spaţiul european

"Am purtat discuții cu ministrul afacerilor externe al Germaniei atât acum, cât și pe parcursul întregii zile de ieri, trebuie să subliniez că România își exprimă solidaritatea împotriva ingerințelor hibride și că vom acționa în consecință și pe plan diplomatic", explică Oana Ţoiu, ministrul de Externe al României.

Rusia a acuzat Germania că a plantat dovezi pentru a învinui Moscova.

"Cred că acest lucru este legat în primul rând de situația politică internă din Germania. Poziția politică internă a cancelarului Friedrich Merz este precară. El nu se bucură de încrederea cetățenilor săi, iar motivul este clar: nu apără interesele naționale, ci le vinde", spune Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

În acest context tensionat, Germania este sub teroare

Cinci unităţi de la o centrală electrică de lângă Koln au fost deconectate de la reţeaua naţională,

"Conform stadiului actual al anchetei, suspecţii au provocat în mod intenționat un scurtcircuit prin plasarea unui material conductiv, probabil cabluri, peste liniile aeriene", explică Herbert Reul, ministrul de interne din Westphalia.

Autorităţile cred că este vorba de un gest deliberat, deoarece, cu doar câteva ore în urmă, poliţiştii au găsit cel puţin 10 dispozitive explozive care ar fi urmat să arunce în aer o centrală pe cărbune de lângă Berlin.

"Nu putem exclude posibilitatea ca în spatele acestui atac să se afle puteri străine sau terți pe care nu îi putem identifica încă", menţionează Jan Redmann, ministrul de interne din Brandenburg.

Panică a fost şi în gara din Augsburg, de lângă Munchen. O grenadă a explodat într-un pasaj, iar două persoane au fost rănite uşor.

Analiştii germani cred că actele de sabotaj fac parte din operaţiunile hibride ale Rusiei, care s-au extins inclusiv asupra României, prin încălcarea repetată cu drone a spaţiului aerian al ţării noastre.