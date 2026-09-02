Doi suspecți ruşi identificați în atacul eşuat cu drone de la Leipzig. De ce sunt şanse mici să fie arestaţi

Presa germană dezvăluie că autoritățile de la Berlin au identificat doi suspecți în cazul atacului eșuat cu drone cu explozibili asupra unor avioane cargo pe aeroportul din Leipzig, care a avut loc la începutul lunii august. Germania a acuzat oficial ieri Rusia, că se află în spatele atacului, a decis închiderea consulatului rus de la Bonn, ca măsură de represalii, și a anunțat că va insista pentru sancțiuni mai dure împotriva Kremlinului. Liderii europeni s-au declarat solidari cu Berlinul și au condamnat Moscova.

Anchetatorii cercetează zona aeroportului din Leipzig după atacul eşuat de pe 4 august - Profimedia

O investigație comună realizată de ziarul Süddeutsche Zeitung (SZ) și canalele publice NDR și WDR arată că în vizorul autorităților germane se află doi bărbați: un rus cu pașaport leton și un belarus cu pașaport rusesc, cunoscut autorităților. Cei doi ar fi în spatele atacului eșuat cu drone în urma căruia aeroportul Leipzig/Halle ar fi evitat la limită o catastrofă la începutul lunii august.

Cine sunt cei doi suspecţi

Primul suspect, cetățeanul belarus, ar fi intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică italiană eliberată la Minsk. Documentul a fost emis la sfârșitul lunii aprilie de o reprezentanță diplomatică italiană. Era deja în atenția poliției după ce a comis mai multe infracțiuni în țările baltice, conform surselor citate.

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Cel de-al doilea suspect ar avea legături cu serviciile secrete ruse. Este un bărbat născut în Rusia, considerat responsabil de logistică. Totodată ar fi jucat un rol de instructor în pregătirea atacului. A sosit în Germania la sfârșitul lui iulie, prin aeroportul din Berlin, și s-a deplasat în regiunea Leipzig cu o mașină închiriată. A părăsit țara cu două zile înainte de atac, tot prin aeroportul din Berlin, spun sursele citate.

Unul dintre suspecţi a fost identificat cu ajutorul urmelor de ADN găsite în apropierea aeroportului: pe o dronă, pe o cutie de conserve umplută cu explozibili și pe o antenă fixată pe un arbore, aparent pentru a amplifica semnalele dronelor controlate prin rețeaua de telefonie mobilă.

Căutarea acestor urme în bazele de date europene a generat rezultate în Lituania și Finlanda, potrivit surselor citate. În identificarea suspecților au contat și informații ale serviciilor de informații.

De ce sunt şanse mici să fie arestaţi

Anchetatorii sunt totuși sceptici că suspecţii vor putea fi trași la răspundere. Autoritățile nu au reușit să îi aresteze nici pe suspecții din cazul atacului informatic asupra Bundestagului din 2015, pentru că aceștia nu au mai călătorit în Europa, aminteşte presa germană.

Între timp, potrivit experților, în atacul eșuat de acum o lună ar fi fost folosite mai multe drone decât se credea până acum. Trei aparate au fost găsite integral sau parțial.

Guvernul german a ajuns la concluzia că Rusia "este responsabilă" pentru atacul din 4 august. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt (CSU), a anunțat, în timpul unei conferințe de presă, marți seară, că Berlinul acuză formal Rusia de tentativa de atentat de la Leipzig.

Potrivit acestuia, aceasta a fost planificată și pusă în aplicare în mod profesionist, cu "un grad ridicat de expertiză tehnică și un efort organizatoric considerabil". În tentativa de atac se poate recunoaște "tiparul cunoscut al operațiunilor hibride rusești în Europa", a mai transmis oficialul german.

Informațiile de până acum indică "persoane implicate care au acționat la comanda unor instituții de stat ruse". Dobrindt a vorbit și despre "agenți de nivel inferior".

Ministrul nu a menționat numele posibililor autori și nici nu a explicat de ce cred anchetatorii că cei aflați în spatele atacului provin din serviciile secrete rusești.

A precizat doar că investigațiile continuă și necesită "cel mai înalt nivel de protecție a informațiilor".

Moscova a respins orice responsabilitate. Într-un comunicat al Ambasadei Rusiei la Berlin, acuzațiile au fost descrise drept o "provocare improvizată în grabă". Ambasada a mai transmis că este "îngrijorată de un nou val de isterie antirusească în Germania".