Giganţii Big Tech au pierdut aproximativ 200 de miliarde de dolari cumulat în ultimele săptămâni

Cinci directori din Big Tech au suferit pierderi de aproape 200 de miliarde de dolari la averea lor netă combinată în acest an, pe măsură ce agitația legată de inteligența artificială se diminuează, iar războiul SUA și Israelului cu Iranul continuă să sperie investitorii.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 14:51
Giganţii Big Tech au pierdut aproximativ 200 de miliarde de dolari cumulat în ultimele săptămâni - Profimedia

Larry Ellison, cofondatorul și directorul tehnic al Oracle, și-a văzut averea personală scăzând cu aproximativ 60 de miliarde de dolari de la începutul lunii ianuarie, arată Bloomberg Billionaires Index, conform Business Insider.

Ellison avea o avere de 188 de miliarde de dolari la închiderea bursei de vineri, mult sub un vârf de aproape 400 de miliarde de dolari în septembrie anul trecut, când l-a detronat pentru scurt timp pe Elon Musk din poziția de cea mai bogată persoană din lume.

Scăderea bruscă a averii sale a fost alimentată de o scădere de aproape 30% a prețului acțiunilor Oracle în acest an, deoarece investitorii şi-au pierdut entuziasmul pentru dezvoltarea centrelor de inteligenţă artificială.

Cofondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a suferit o lovitură de 46 de miliarde de dolari la averea sa în acest an, reducând-o la 187 de miliarde de dolari la închiderea bursei de vineri.

Acțiunile Facebook, Instagram și ale companiei-mamă a WhatsApp au scăzut cu 20% în acest an, deoarece gigantul de social media se apără de procese și se confruntă cu un scepticism crescând cu privire la planurile sale masive de cheltuieli pentru inteligența artificială.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și cofondatorii Alphabet, Larry Page și Sergey Brin, au scăzut cu aproximativ 31 de miliarde de dolari, 32 de miliarde de dolari și, respectiv, 29 de miliarde de dolari de la începutul anului.

Acțiunile gigantului comerțului electronic și ale titanului din domeniul căutării și publicității au scăzut cu aproximativ 14%, respectiv 12% fiecare în acest an, deoarece investitorii și-au redus pariurile pe proiecțiile optimiste de creștere a inteligenței artificiale.

Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!
Lovitura de milioane de euro pe care o poate da românul celebru care deţine cel mai tare restaurant din Dubai!
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”
Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Primele declarații ale mamelor
Fetițele dispărute din Târnăveni au fost găsite! Primele declarații ale mamelor
